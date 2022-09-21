Актуальна карта бойових дій в Україні 21 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн

Карту бойових дій не замете хурделиця, як туристів у Карпатах, тому вона має всі шанси стати одним з найбільш вагомих доказів професійності українських захисників та їх незламності.

Такими ж свідченнями стануть особисті розповіді кожного українця, що зробив свій вклад у майбутню перемогу України над злом.

А поки ми лише пишемо свою новітню історію, український Генштаб розповідає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує повідомлення про плани окупантів провести псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях:

Невідкладна дискусія серед російських ставлеників про необхідність негайної анексії Луганської та Донецької областей свідчить про те, що триваючий контрнаступ України на півночі викликає паніку у проксі-сил і деяких осіб, які приймають рішення в Кремлі.

Експерти вважають, що такий підхід є дуже непослідовним для російських окупантів, оскільки загарбники не контролюють повністю території, які прагнуть приєднати шляхом так званого референдуму.

Однак навіть у разі, якщо окупанти нібито приєднають бажані території до РФ, то контрнаступ ЗСУ на незаконно анексованій Росією території не зможе призвести до швидких дій. Такі висновки можна зробити з огляду на бездіяльність російських сил після вибухів у Криму.

Часткова анексія на цій стадії також поставила б Кремль у дивну позицію вимагати, щоб українські сили звільнили нібито “російську” територію, і в принизливу позицію неможливості виконати цю вимогу.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 21 вересня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

За поточну добу російські окупанти завдали сім ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України.

Внаслідок терористичних дій російських військ за поточну добу постраждала інфраструктура більш як 20 населених пунктів. Серед них Слов’янськ, Сіверськ, Соледар, Бахмут, Вугледар, Степне, Нікополь та Очаків. В населеному пункті Печеніги окупанти намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та різнокаліберної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Михайлове і Гута Студенецька Чернігівської області та Нововасилівка і Рясне Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Дергачі, Фиголівка, Дворічна, Шевченкове, Куп’янськ а Кам’янка ;

на Краматорському напрямку – Ярова, Пришиб, Донецьке, Серебрянка, Щурове, Райгородок, Озерне, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Роздолівка, Олександрівка та Григорівка ;

на Бахмутському напрямку – Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ та Нью-Йорк ;

на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське ;

на Запорізькому напрямку – Новосілка, Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське, Залізничне, Гуляйполе, Малинівка, Червоне, Дорожнянка, Малі Щербаки, Мала Токмачка та Кам’янське.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з боку противника зазнали понад 25 населених пунктів. Зокрема, Високопілля, Миролюбівка, Новогригорівка, Білогірка, Благодатівка, Широке, Зоря, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Олександрівка.

В результаті успішних дій підрозділів Сил оборони на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зазнавати значних втрат.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Протягом поточної доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони уразила 12 районів зосередження живої сили та військової техніки противника та одну позицію зенітного ракетного комплексу. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили один БпЛА ворога.

Ракетні війська та артилерія за поточну добу завдали вогневого ураження по 30 об’єктах противника. Зокрема, по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, десяти районах зосередження артилерії, а також трьох складах боєприпасів.

Звільнені населені пункти продовжують розкривати страшну правду про окупантів. Читай історії з деокупованої Козачої Лопані.

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