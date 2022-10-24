Актуальная карта боевых действий в Украине 24 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Карта боевых действий не покажет миру, на каком уровне ада будут находиться оккупанты, но ярко отразит путь, по которому они туда попадут.

Помогут им в этом украинские военные, а также обычные гражданские и волонтеры, которые ежедневно собирают на нужды фронта. И чем больше мы сегодня поддержим ВСУ, тем ближе наша победа.

Также каждый день Генштаб ВСУ публикует информацию об опасных направлениях и местах, где идут ожесточенные бои, чтобы украинцы знали, насколько эффективны были их донаты.

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И нтерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует боевые действия и ситуацию в Украине:

Российские войска продолжали отступление из запада Херсонской области, готовясь к проведению действий задержки, которые, вероятно, будут частично эффективными.

Также эксперты приходят к выводу, что очень маловероятно, что продолжающиеся российские удары по украинской гражданской инфраструктуре подорвут волю Украины к борьбе. Однако по мере понижения температуры они все больше будут создавать экономическую и гуманитарную проблему для Украины.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 24 октября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, улучшить тактическое положение, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Клищиевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области.

Всего за сутки, оккупанты нанесли два ракетных и 25 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары попали в объекты гражданской инфраструктуры Николаева, Запорожья и Новотаврического Запорожской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Купянском и Лиманском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ямполевка, Каменка и Белогоровка ;

направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Озаряновка, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Донецкой области; на Авдеевском и Запорожском направлениях — из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Водяное, Новомихайловка, Марьинка, Пречистовка, Новополь, Новоселка и Зализничное.

На Южнобужском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. От огня реактивной и ствольной артиллерии пострадали Никополь и Ильинка Днепропетровской области.

По уточненной информации, подтверждено уничтожение личного состава и техники противника за 22 октября 2022 года. В районе города Энергодар, в результате огневого поражения, были уничтожены четыре гаубицы Д-30, три грузовика с боеприпасами, до 50 военнослужащих противника, еще около 40 ранены. На одном из направлений поражены две единицы РСЗО Ураган врага вместе с боевыми расчетами.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 6 ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники противника. За сегодняшний день, предварительно, подразделения противовоздушной обороны сбили двенадцать БПЛА Shahed-136.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасов и зенитный ракетный комплекс противника.

Россия продолжает терроризировать мирное население Украины и бьет по энергетической инфраструктуре. Читай, что такое ТЭЦ и ТЭС и почему РФ целится в них.

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