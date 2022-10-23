Чуть ли не всё внимание приковано к ним — что такое ТЭЦ и ТЭС, и почему Россия целится в них

Страна-террорист Россия продолжает терроризировать мирное население Украины. Вчера, 22 октября, оккупанты снова нанесли удары по энергообъектам Украины. Некоторые области были без света и воды.

Объекты энергетической инфраструктуры, прежде всего, обеспечивают мирное население, а не военные нужды. Атаки по этим объектам запрещены международными конвенциями. Россия продолжает нарушать все международные законы. Мы расскажем, что такое ТЭЦ и ТЭС, и почему оккупанты их атакуют.

Что такое ТЭЦ и ТЭС

Объекты энергетической инфраструктуры пострадали в разных областях Украины — в Киеве, Ивано-Франковской, Харьковской, Винницкой и других областях. Кроме ТЭЦ и ТЭС, пострадали десятки электроподстанций. В стране даже были веерные отключения. Несмотря на это, наши энергетики быстро ремонтируют все объекты.

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ТЭС (теплоэлектростанция) — это объект, генерирующий электроэнергию путем сжигания топлива, например газа или угля, в специальных котлах. Кроме этого, по трубам циркулирует вода, которая во время нагрева превращается в пар. Этот пар вращает турбины, которые и генерируют ток.

ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) — это станция, производящая одновременно и электроэнергию, и тепло для потребителей. Нагретая вода с помощью помп подается в дома потребителей.

В последние годы генерация электроэнергии от ТЭЦ и ТЭС снижалась из-за высоких цен на газ и недостаточного количества угля. Страна больше использовала атомную генерацию.

По состоянию на 2021 год, четыре АЭС обеспечивали 55% производства тока по стране, а около полусотни ТЭЦ и ТЭС — всего 29%. Остальная энергия обеспечивалась ветровой, солнечной и гидрогенерацией.

Что делают подстанции

Подстанции принимают, распределяют и преобразуют электроэнергию. Это, фактически, помещение или территория с набором трансформаторов, превращающих ток высокого напряжения, полученный от ТЭС или АЭС, в электроэнергию меньшего напряжения для электроприборов.

В Украине есть определенный запас всего оборудования для их ремонта. Также мы оперативно получаем помощь от западных партнеров.

Следует понимать, что частичное поражение ТЭС, ТЭЦ и подстанций не приводит к критической разбалансировке всей энергосистемы страны. А еще объекты, построенные в советское время, довольно крепкие, их трудно разрушить даже ракетными обстрелами.

Зачем Россия бьет по ТЭЦ и ТЭС

Некоторые эксперты считают, что удары России по энергообъектам Украины — это только пристрелка. Ведь такие же удары в холодный сезон и во время отопительного — могут привести к худшим последствиям.

— Если будут разрушены ТЭЦ, когда на улице -10°C-15°C, существует опасность выхода из строя всей трубопроводной системы, которая транспортирует теплоноситель от этой станции к потребителю, — объясняет BBC News Украина эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Он говорит: если вода в трубах замерзнет, она их разорвет. Также он считает, что Россия пытается найти слабые места и расшатать украинскую энергосистему.

Украинцы могут помочь нашим энергетикам быстрее возобновлять работу энергообъектов. Для этого нужно разумно потреблять электроэнергию и экономить ее в часы пиковой нагрузки. Раньше мы рассказывали, как экономить свет.

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