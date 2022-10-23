Україна

Чи не вся увага прикута до них — що таке ТЕЦ і ТЕС та чому Росія цілить по них

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Жовтня 2022, 12:00
Чи не вся увага прикута до них — що таке ТЕЦ і ТЕС та чому Росія цілить по них

Більше відео
Вона вже під великою загрозою! В Україні створили Національний корпус кримськотатарської мови
В Україні створили Національний корпус кримськотатарської мови — що це та для чого потрібен
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 23 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:36
Комишуваха
Чотири ракети С-300 у житловий квартал: окупанти прицільно знищують Комишуваху, але люди не зневірюються
0:05:29
Львів
Уже став прихистком для п’яти мільйонів українців! Як змінився Львів за вісім місяців війни
Дивитись більше

Останні відео
Вона вже під великою загрозою! В Україні створили Національний корпус кримськотатарської мови

В Україні створили Національний корпус кримськотатарської мови — що це та для чого потрібен
Чи не вся увага прикута до них — що таке ТЕЦ і ТЕС та чому Росія цілить по них
Чи не вся увага прикута до них — що таке ТЕЦ і ТЕС та чому Росія цілить по них
0:04:18
Реабілітаційний центр Незламні
Втратив ногу і переймався, що його покине дружина: історія мужнього українського воїна
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 23 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:36
Комишуваха
Чотири ракети С-300 у житловий квартал: окупанти прицільно знищують Комишуваху, але люди не зневірюються
0:05:29
Львів
Уже став прихистком для п’яти мільйонів українців! Як змінився Львів за вісім місяців війни
0:10:59
Віктор і Валентина
Самотужки вивезли понад тисячу книг з-під російських обстрілів: як подружжя рятувало селищну бібліотеку
0:06:19
Ракетні удари
Росія у ситуації, яку в шахах називають цугцванг! Як змінились українці за період війни
0:05:25
Герої України
Герої України в тилу: хто допомагає містам оговтуватися після ракетного терору
Ліз Трасс йде у відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії: що відомо
Ліз Трасс пішла у відставку, а Джонсон зібрав необхідну підтримку — що відбувається у Великій Британії
Більше відео
Вона вже під великою загрозою! В Україні створили Національний корпус кримськотатарської мови
Читати далі
В Україні створили Національний корпус кримськотатарської мови — що це та для чого потрібен
Реабілітаційний центр Незламні
Читати далі
Втратив ногу і переймався, що його покине дружина: історія мужнього українського воїна

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь