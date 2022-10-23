Чи не вся увага прикута до них — що таке ТЕЦ і ТЕС та чому Росія цілить по них

Країна-терорист Росія продовжує тероризувати мирне населення України. Вчора, 22 жовтня, окупанти знову завдали ударів по енергооб’єктах України. Деякі області були без світла та води.

Об’єкти енергетичної інфраструктури насамперед забезпечують мирне населення, а не військові потреби. Атаки по цих об’єктах заборонені міжнародними конвенціями. Росія продовжує порушувати усі міжнародні закони. Ми розповімо, що таке ТЕЦ і ТЕС та чому окупанти їх атакують.

Що таке ТЕЦ і ТЕС

Об’єкти енергетичної інфраструктури постраждали у різних областях України — Києві, на Івано-Франківщині, Харківщині, Вінниччині та інших. Крім ТЕЦ і ТЕС, постраждали десятки електропідстанцій. У країні навіть були віялові відключення. Попри це, наші енергетики швидко ремонтують усі об’єкти.

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ТЕС (теплоелектростанція) — це об’єкт, який генерує електроенергію шляхом спалення палива, наприклад, газу чи вугілля, у спеціальних котлах. Крім цього, по трубах циркулює вода, яка під час нагріву перетворюється на пару. Ця пара обертає турбіни, які й генерують струм.

ТЕЦ (теплоелектроцентраль) — це станція, що виробляє одночасно і електроенергію, і тепло для споживачів. Нагріта вода за допомогою помп подається в помешкання споживачів.

Останні роки генерація електроенергії від ТЕЦ і ТЕС зменшувалася через високі ціни на газ та недостатню кількість вугілля. Країна більше використовувала атомну генерацію.

Станом на 2021 рік чотири АЕС забезпечували 55% виробництва струму по країні, а майже півсотні ТЕЦ і ТЕС — лише 29%. Інше забезпечувалося вітровою, сонячною та гідрогенерацією.

Що роблять підстанції

Підстанції приймають, розподіляють і перетворюють електроенергію. Це, фактично, приміщення або територія з набором трансформаторів, які перетворюють струм високої напруги, отриманий з ТЕС чи АЕС, в електроенергію меншої напруги для живлення електроприладів.

Україна має певний запас усього обладнання для їхнього ремонту. Також ми оперативно отримуємо допомогу від західних партнерів.

Тож варто розуміти, що часткове ураження ТЕС, ТЕЦ і підстанцій не призводить до критичного розбалансування всієї енергосистеми країни. А ще об’єкти, які побудовані за радянських часів, доволі міцні, їх важко зруйнувати навіть ракетними обстрілами.

Навіщо Росія б’є по ТЕЦ і ТЕС

Деякі експерти вважають, що удари Росії по енергооб’єктах України — це лише “пристрілка”. Адже такі ж удари у холодний сезон та під час опалювального можуть призвести до набагато гірших наслідків.

— Якщо будуть зруйновані ТЕЦ, коли на вулиці -10°C-15°C, то існує небезпека виходу з ладу всієї трубопровідної системи, яка транспортує теплоносій від цієї станції до споживача, — пояснює BBC News Україна експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

Він каже: якщо вода замерзне в трубах, вона їх розірве. Також він вважає, що Росія намагається знайти слабкі місця та “розхитати” українську енергосистему.

Українці можуть допомогти нашим енергетикам швидше відновлювати роботу енергооб’єктів. Для цього треба лише розумно споживати електроенергію та заощаджувати її у години пікового навантаження. Раніше ми розповідали, як заощаджувати світло.

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