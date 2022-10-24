Актуальна карта бойових дій в Україні 24 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Карта бойових дій не покаже світу, на якому рівні пекла будуть знаходитись окупанти, але яскраво відобразить шлях, яким вони туди потраплять.

Допоможуть їм у цьому українські військові, а також звичайні цивільні та волонтери, які щоденно збирають на потреби фронту. І чим більше ми сьогодні підтримаємо ЗСУ, тим ближчою буде наша перемога.

Також щодня Генштаб ЗСУ публікує інформацію про небезпечні напрямки та місця, де точаться запеклі бої, щоб українці знали, наскільки ефективними були їхні донати.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує бойові дії та ситуацію в Україні:

Російські війська продовжували відступ із заходу Херсонської області, готуючись до проведення дій затримки, які, ймовірно, будуть лише частково ефективними.

Також експерти приходять до висновку, що надзвичайно малоймовірно, що російські удари по українській цивільній інфраструктурі підірвуть волю України до боротьби. Проте в міру зниження температури вони все більше створюватимуть економічну та гуманітарну проблему для України.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 24 жовтня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

Загалом за добу, окупанти завдали два ракетні та 25 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури Миколаєва, Запоріжжя та Новотавричеського Запорізької області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Куп’янському та Лиманському напрямках — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ямполівка, Кам’янка та Білогорівка ;

на Бахмутському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Озарянівка, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському та Запорізькому напрямках – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Водяне, Новомихайлівка, Мар’їнка, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та Залізничне.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Від вогню реактивної та ствольної артилерії постраждали Нікополь та Іллінка Дніпропетровської області.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення особового складу та техніки противника за 22 жовтня 2022 року. В районі міста Енергодар, в результаті вогневого ураження, було знищено чотири гаубиці Д-30, три вантажівки з боєприпасами, до 50 військовослужбовців противника, ще близько 40 поранено. На одному з напрямків, уражено дві одиниці РСЗВ Ураган ворога разом з бойовими розрахунками.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 6 ударів. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. За сьогодні, попередньо, підрозділи протиповітряної оборони збили дванадцять БПЛА Shahed-136.

Ракетні війська та артилерія уразили пункт управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та зенітний ракетний комплекс противника.

Росія продовжує тероризувати мирне населення України та б’є по енергетичній інфраструктурі. Читай, що таке ТЕЦ і ТЕС та чому РФ цілить по них.

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