Актуальная карта боевых действий в Украине 29 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Наш враг до сих пор видит только собственные фантазии, но ему стоило бы наконец взглянуть на карту боевых действий, чтобы понять — он эту войну уже поиграл.

Но пока мы только двигаемся к своей победе, хоть и разными путями. Однако нас объединяют как экономия электроэнергии, так и жажда к справедливости, поэтому нас уже ничего не остановит.

Каждый шаг к нашей цели подробно документирует Генштаб ВСУ и ежедневно делится с украинцами информацией об опасных направлениях и местах, где идут ожесточенные бои.

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И нтерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует заявления российского президента:

Путин продолжает отвергать украинский суверенитет способом, который несовместим с серьезными переговорами. Его увековечение нарратива о том, что Украина и Россия якобы единый народ, указывает на его постоянную цель уничтожить украинское государство.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 29 октября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение суток противник нанес три ракетных и 14 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районы 30 населенных пунктов в Харьковской, Донецкой, Херсонской и Николаевской областях.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Рыжевка, Украинское и Фотовыж Сумской области;

направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сумской области; на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Красное и Старица ;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Купянском и Лиманском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Стельмаховка и Ямполевка ;

направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Яковлевка, Клищиевка, Соледар и Майорск ;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Авдеевском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Павловка, Марьинка и Веселое.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 25 населенных пунктов. Враг продолжает инженерное оборудование позиций. Для ведения воздушной разведки совершил до 30 вылетов БПЛА разных типов.

По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника на временно захваченных территориях Запорожской области. Так, артиллерийские подразделения Сил обороны в населенном пункте Нововодяное уничтожили склад боеприпасов, до пяти грузовиков с боекомплектом и три пушки Д-30.

В районах населенных пунктов Токмак, Молочанск и Конские Роздоры ранены до 110 военнослужащих противника. Число погибших оккупантами тщательно скрывается.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники и четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов и другие важные военные объекты оккупантов.

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