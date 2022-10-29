Актуальна карта бойових дій в Україні 29 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Наш ворог і досі бачить лише власні фантазії, але йому варто було б нарешті поглянути на карту бойових дій, щоб зрозуміти — він цю війну вже пограв.

Та поки ми самі лише рухаємось до своєї перемоги, хоч і різними шляхами. Однак нас об’єднують як економія електроенергії, так і жага до справедливості, тож нас вже нічого не зупинить.

Кожен крок до нашої мети детально документує Генштаб ЗСУ та щоденно ділиться з українцями інформацією про небезпечні напрямки та місця, де точаться запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментують заяви російського президента:

Путін продовжує відкидати український суверенітет у спосіб, який несумісний із серйозними переговорами. Його увічнення наративу про те, що Україна та Росія — нібито єдиний народ, вказує на його постійну мету знищити українську державу.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 29 жовтня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом доби противник завдав три ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони 30 населених пунктів у Харківській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рижівка, Українське та Фотовиж Сумської області;

на Слобожанському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Красне та Стариця ;

на Куп’янському та Лиманському напрямках — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Стельмахівка та Ямполівка ;

на Бахмутському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Яковлівка, Кліщіївка, Соледар та Майорськ ;

на Авдіївському напрямку — з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Павлівка, Мар’їнка та Веселе.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Ворог продовжує інженерне обладнання позицій. Для ведення повітряної розвідки здійснив до 30 вильотів БПЛА різних типів.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Так, артилерійські підрозділи Сил оборони в населеному пункті Нововодяне знищили склад боєприпасів, до п’яти вантажівок з боєкомплектом та три гармати Д-30.

В районах населених пунктів Токмак, Молочанськ та Кінські Роздори поранено до 110 військовослужбовців противника. Кількість загиблих окупантами ретельно приховується.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, чотири склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.

Крім того, компанія UkrSpecSystems розробила новий безпілотник. Це повністю український БПЛА, який може розв’язувати всі основні завдання з розвідки, спостереження та коригування вогню. Читай, що відомо про новий український безпілотник Шарк.

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