Актуальная карта боевых действий в Украине 8 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

На карте боевых действий еще много горячих направлений. В основном из-за нежелания оккупантов признавать свои ошибки и наше умение держаться и горячо убеждать их в том, что Украина всегда будет независимой и соборной, несмотря ни на что.

Неудивительно, что динамика потерь врага лишь растет пропорционально его нелепым попыткам захватить свою цель за несколько дней, что превращается в роковые неудачи.

Однако как бы мы ни гордились успехами украинских военных, которые не только удерживают врага на определенных направлениях, но и освобождают украинские земли, мы должны помнить о цене этой свободы и поддерживать их. А также нужно следить за сообщениями Генштаба ВСУ об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тогда, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует риторику чиновников страны-агрессора:

Ключевые чиновники Кремля начали коллективную деэскалацию своей риторики по использованию ядерного оружия в начале ноября.

Вероятно распространение высказываний о применении ядерного оружия требовалось оккупантам, чтобы заставить Украину пойти на переговоры и уменьшить ее поддержку со стороны западных партнеров.

Изменения риторики Кремля указывают на то, что старшее российское военное командование и элементы Кремля, вероятно, в известной степени осознают огромные затраты за небольшую операционную выгоду, которую Россия понесла бы за использование ядерного оружия против Украины или НАТО.

Кремль может в будущем прибегнуть к риторическому ядерному удару, пытаясь побуждать США и их союзников давить на Украину, чтобы они начали переговоры. Однако он не сможет напрямую заставить Киев идти на переговоры ядерными угрозами.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 8 ноября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток противник нанес четыре ракетных и 12 авиационных ударов, совершил более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары российских оккупантов подверглись районам около десяти населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Херсонской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении — из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Высокая Яруга, Стрелечья, Огурцово, Гатище, Старица, Волчанск, Двуречанское, Чугуновка и Двуречная ;

направлении — из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Купянском и Лиманском направлениях — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Андреевка, Невское, Серебрянка, Верхнекаменское и Спорное ;

направлениях — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов ; на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Майорск, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка ;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Авдеевском направлении — из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка и Елизаветовка ;

направлении — из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Новопавловском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах Угледара, Павловки, Времовки, Новоселки и Новополя ;

направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах ; на Запорожском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ольговское, Червоное, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Чаривное и Новоданиловка.

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