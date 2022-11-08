Актуальная карта боевых действий в Украине 8 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

На карте боевых действий еще много горячих направлений. В основном из-за нежелания оккупантов признавать свои ошибки и наше умение держаться и горячо убеждать их в том, что Украина всегда будет независимой и соборной, несмотря ни на что.
Неудивительно, что динамика потерь врага лишь растет пропорционально его нелепым попыткам захватить свою цель за несколько дней, что превращается в роковые неудачи.
Однако как бы мы ни гордились успехами украинских военных, которые не только удерживают врага на определенных направлениях, но и освобождают украинские земли, мы должны помнить о цене этой свободы и поддерживать их. А также нужно следить за сообщениями Генштаба ВСУ об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тогда, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует риторику чиновников страны-агрессора:
Ключевые чиновники Кремля начали коллективную деэскалацию своей риторики по использованию ядерного оружия в начале ноября.
Ключевые чиновники Кремля начали коллективную деэскалацию своей риторики по использованию ядерного оружия в начале ноября.
Вероятно распространение высказываний о применении ядерного оружия требовалось оккупантам, чтобы заставить Украину пойти на переговоры и уменьшить ее поддержку со стороны западных партнеров.
Изменения риторики Кремля указывают на то, что старшее российское военное командование и элементы Кремля, вероятно, в известной степени осознают огромные затраты за небольшую операционную выгоду, которую Россия понесла бы за использование ядерного оружия против Украины или НАТО.
Кремль может в будущем прибегнуть к риторическому ядерному удару, пытаясь побуждать США и их союзников давить на Украину, чтобы они начали переговоры. Однако он не сможет напрямую заставить Киев идти на переговоры ядерными угрозами.
Кремль может в будущем прибегнуть к риторическому ядерному удару, пытаясь побуждать США и их союзников давить на Украину, чтобы они начали переговоры. Однако он не сможет напрямую заставить Киев идти на переговоры ядерными угрозами.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
В течение суток противник нанес четыре ракетных и 12 авиационных ударов, совершил более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Удары российских оккупантов подверглись районам около десяти населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Херсонской областей.
Удары российских оккупантов подверглись районам около десяти населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Херсонской областей.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
На Южнобужском направлении обстрелов по всему спектру артиллерии подвергаются населенные пункты рядом с линией столкновения. В частности, под огненное поражение с РСЗО попала Ильинка Днепропетровской области.
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу девять ударов. Под поражение попали шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также три позиции средств противовоздушной обороны противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский самолет Су-25.
Воины украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили четыре пункта управления, два района сосредоточения живой силы и ВВТ, а также состав боеприпасов оккупантов.
Украинская армия меньше российской численно, но мы превосходим умом и компетентностью. Об этом говорит и украинские воины. Читай, что говорит военный с позывным Гривня об армии РФ и нашем контрнаступлении.
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