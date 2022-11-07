Она не такая большая, как длинная — военный с позывным Гривня об армии РФ и нашем контрнаступлении

Украинская армия меньше российской численно, но мы превосходим умом и компетентностью. Об этом говорит военнослужащий с позывным Гривня. У него двое детей: младшему сыну восемь лет, старшему — 18.

В начале полномасштабного вторжения он вместе с женой и сыном вернулся из гостей, когда узнали, что в аэропорт возле их дома попали российские военные.

1 марта он уже обратился в местный военкомат, ему сказали ждать. 2 марта присоединился к рядам ТрО Азов. Прошел обучение и оказался в Карпатской Сечи.

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О Карпатской Сечи мужчина знал давно, читал о ней.

— Мой военный путь начался в Карпатской Сечи. Месяц хорошей военной подготовки, во время которой научился пользоваться разным оружием.

Мужчина принимал участие в контрнаступлении в Харьковской области, был в населенных пунктах Вернополье, Малая Камышеваха, Тополино и Изюм.

— Контрнаступление означает, что мы опережаем их (российских военных — ред.). Если враг планирует наступление, мы должны делать контрнаступление. Они не были готовы, что ВСУ могут это сделать. Еще и за столь короткий срок. Это было контрнаступление.

Россияне воюют количеством. Она (армия — ред.) не такая большая, как длинная. Наша армия маленькая, но компетентная. Мы знаем свое дело, не бросят танкиста в КАМАЗ.

Воевать его мотивирует желание свободного неба для своих детей.

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