Вона не така велика, як довга — військовий на псевдо Гривня про армію РФ та наш контрнаступ

Українська армія менша за російську чисельно, але ми переважаємо розумом та компетентністю. Про це говорить військовослужбовець на псевдо Гривня. У нього двоє дітей: молодшому синові вісім років, старшому — 18.

На початку повномасштабного вторгнення він разом з дружиною та сином повернувся з гостей, коли дізналися, що в аеропорт поблизу їхнього дому влучили російські військові.

1 березня він уже звернувся до місцевого військкомату, йому сказали очікувати. 2 березня приєднався до лав ТрО Азов. Пройшов вишкіл та опинився в Карпатській Січі.

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Про Карпатську Січ чоловік знав давно, читав про неї.

— Мій військовий шлях почався у Карпатській Січі. Місяць хорошого вишколу, під час якого навчився користуватися різною зброєю.

Чоловік брав участь у контрнаступі на Харківщині, був у населених пунктах Вірнопілля, Мала Комишуваха, Тополине та Ізюм.

— Контрнаступ означає, що ми випереджаємо їх (російських військових — ред.). Якщо ворог планує наступ, ми маємо робити контрнаступ. Вони не були готові, що ЗСУ можуть це зробити. Ще й за такий короткий термін. Це був контрнаступ.

Росіяни воюють кількістю, вона не така велика, як довга. Наша армія маленька, але компетентна. Ми знаємо свою справу, не кинуть танкіста в КАМАЗ.

Воювати чоловіка мотивує бажання вільного неба для своїх дітей.

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