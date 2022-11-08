Актуальна карта бойових дій в Україні 8 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

На карті бойових дій ще лишається чимало гарячих напрямків. Здебільшого через небажання окупантів визнавати свої помилки та наше вміння триматись і палко переконувати їх у тому, що Україна завжди буде незалежна та соборна попри все.
Тож не дивно, що динаміка втрат ворога лише росте пропорційно його недолугим спробам захопити свою мету за кілька днів, що перетворюються у рокові невдачі.
Проте як би ми не пишались успіхами українських військових, які не лише утримують ворога на певних напрямках, але й звільняють українські землі, ми маємо пам’ятати про ціну цієї свободи та підтримувати їх. А також варто слідкувати за повідомленнями Генштабу ЗСУ про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Інститут вивчення війни коментує риторику чиновників країни-агресора:
Ключові чиновники Кремля почали колективну деескалацію своєї риторики щодо використання ядерної зброї на початку листопада.
Ключові чиновники Кремля почали колективну деескалацію своєї риторики щодо використання ядерної зброї на початку листопада.
Ймовірно розповсюдження висловів про застосування ядерної зброї були потрібні окупантам, щоб примусити Україну піти на перемовини та зменшити підтримку західних партнерів.
Зміни риторики Кремля вказують на те, що старше російське військове командування та елементи Кремля, ймовірно, певною мірою усвідомлюють величезні витрати за невелику операційну вигоду, яку Росія понесла б за використання ядерної зброї проти України чи НАТО.
Кремль може в майбутньому вдатися до риторичного ядерного удару, намагаючись спонукати Сполучені Штати та їхніх союзників тиснути на Україну, щоб вони почали переговори. Проте він не зможе напряму змусити Київ йти на переговори ядерними погрозами.
Кремль може в майбутньому вдатися до риторичного ядерного удару, намагаючись спонукати Сполучені Штати та їхніх союзників тиснути на Україну, щоб вони почали переговори. Проте він не зможе напряму змусити Київ йти на переговори ядерними погрозами.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Протягом доби противник завдав чотири ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ударів російських окупантів зазнали райони близько десяти населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Херсонської областей.
Ударів російських окупантів зазнали райони близько десяти населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Херсонської областей.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
На Південнобузькому напрямку обстрілів з усього спектру артилерії зазнають населені пункти, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема, під вогневе ураження з РСЗВ потрапила Іллінка Дніпропетровської області.
Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу дев’ять ударів. Під ураження потрапили шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також три позиції засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий літак Су-25.
Воїни українських ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили чотири пункти управління, два райони зосередження живої сили та ОВТ, а також склад боєприпасів окупантів.
Українська армія менша за російську чисельно, але ми переважаємо розумом та компетентністю. Про це говорить й українські воїни. Читай, що говорить військовий на псевдо Гривня про армію РФ та наш контрнаступ.
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