Актуальна карта бойових дій в Україні 8 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

На карті бойових дій ще лишається чимало гарячих напрямків. Здебільшого через небажання окупантів визнавати свої помилки та наше вміння триматись і палко переконувати їх у тому, що Україна завжди буде незалежна та соборна попри все.

Тож не дивно, що динаміка втрат ворога лише росте пропорційно його недолугим спробам захопити свою мету за кілька днів, що перетворюються у рокові невдачі.

Проте як би ми не пишались успіхами українських військових, які не лише утримують ворога на певних напрямках, але й звільняють українські землі, ми маємо пам’ятати про ціну цієї свободи та підтримувати їх. А також варто слідкувати за повідомленнями Генштабу ЗСУ про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує риторику чиновників країни-агресора:

Ключові чиновники Кремля почали колективну деескалацію своєї риторики щодо використання ядерної зброї на початку листопада.

Ймовірно розповсюдження висловів про застосування ядерної зброї були потрібні окупантам, щоб примусити Україну піти на перемовини та зменшити підтримку західних партнерів.

Зміни риторики Кремля вказують на те, що старше російське військове командування та елементи Кремля, ймовірно, певною мірою усвідомлюють величезні витрати за невелику операційну вигоду, яку Росія понесла б за використання ядерної зброї проти України чи НАТО.

Кремль може в майбутньому вдатися до риторичного ядерного удару, намагаючись спонукати Сполучені Штати та їхніх союзників тиснути на Україну, щоб вони почали переговори. Проте він не зможе напряму змусити Київ йти на переговори ядерними погрозами.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 8 листопада 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом доби противник завдав чотири ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів російських окупантів зазнали райони близько десяти населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку — з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Висока Яруга, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Стариця, Вовчанськ, Дворічанське, Чугунівка та Дворічна ;

на Куп’янському та Лиманському напрямках — з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, М’ясожарівка, Андріївка, Невське, Серебрянка, Верхньокам’янське та Спірне ;

на Бахмутському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка ;

на Авдіївському напрямку — з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Єлизаветівка ;

на Новопавлівському напрямку — з танків та різнокаліберної артилерії, в районах Вугледара, Павлівки, Времівки, Новосілки та Новополя ;

на Запорізькому напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне та Новоданилівка.

Читати на тему Це фабрика смерті для окупантів: яка ситуація на Бахмутському напрямку та втрати російських загарбників Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів про оборону на Бахмутському напрямку та ситуацію на Донбасі.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з усього спектру артилерії зазнають населені пункти, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема, під вогневе ураження з РСЗВ потрапила Іллінка Дніпропетровської області.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу дев’ять ударів. Під ураження потрапили шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також три позиції засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий літак Су-25.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили чотири пункти управління, два райони зосередження живої сили та ОВТ, а також склад боєприпасів окупантів.

Українська армія менша за російську чисельно, але ми переважаємо розумом та компетентністю. Про це говорить й українські воїни. Читай, що говорить військовий на псевдо Гривня про армію РФ та наш контрнаступ.

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