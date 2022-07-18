Актуальная карта боевых действий в Украине онлайн и опасные направления на 18 июля

Какими бы ужасными ни были акты террора нашего врага, поражает больше всего добро украинцев друг к другу и стремление помочь каждому, кто в этом нуждается. Однако поддержка необходима и украинским воинам, ежедневно меняющим карту боевых действий в нашу пользу.

Так что пока ВСУ выполняют свою чрезвычайно важную и тяжелую работу, украинцам необходимо продолжать быть их опорой в тылу. А также не забывать прислушаться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 18 июля 2022 года

На Волынском, Полесском и Северском направлениях враг задействовал артиллерию для обстрелов приграничных населенных пунктов Студенок, Волфин, Белополье, Новые Вырки и Искрисковщина.

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На Харьковском направлении зафиксированы вражеские обстрелы в районах населенных пунктов Петровка, Протопоповка, Прудянка, Русские Тишки. Также под огнем оказались Питомник, Старый Салтов, Чугуев, Мосьпаново, Уды и Веселое. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Прудянки и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении под вражеским огнем оказались районы населенных пунктов Долина, Дибровно, Ивановка, Мазановка, Богородичное, Большая Камышеваха, Курулька, Константиновка, Вернополье и Гусаровка.

Также оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Донецкое, Северск, Верхнекаменское, Звановка, Выимка, Ивано-Дарьевка.

Вражеские штурмовые действия вблизи Григоровки наши воины быстро подавили. Оккупанты с потерями отошли.

На Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках установления контроля над городом Северск и продвижения в направлении города Бахмут.

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На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в частности недалеко от Берестового, Веселого, Красной Горы, Вершины, Новолуганского, Травневого.

Враг нанес ракетно-авиационные удары в районах Константиновки, Новолуганского и Покровского.

Оккупанты пытались штурмовать и наступать вблизи Берестового, Белогоровки, Яковлевки и Новолуганского. Непутевые действия врага снова завершились провалом и потерями личного состава.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы зафиксированы возле Невельского, Красногоровки, Новомихайловки, Владимировки, Павловки, Пречистовки, Золотой Нивы, Степногорска и Степового.

Враг нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Покровска и Новоселовки Второй.

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Михайловка, Павловка и Новомихайловка. Получили отпор и бесславно прибегли к бегству.

На Южнобужском направлении враг обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Белая Криница, Березнеговатое, Терновка, Веселый Кут.

Также обстрелам подверглись Благодатное, Квитневое, Лоцкино, Новогригоровка, Мирное, Прибужское, Лупарево, Баштанка. Кроме того, враг нанес ракетные удары по Николаеву.

Однако обстрелы наносят разрушения как физически, так и психологически. Читай, как ракетные удары влияют на психику украинцев.

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