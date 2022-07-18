Актуальна карта бойових дій в Україні онлайн та небезпечні напрямки на 18 липня

Якими б жахливими не були акти терору нашого ворога, вражає найбільше добро українців одне до одного та прагнення допомогти кожному, хто цього потребує. Однак підтримка необхідна й українським воїнам, які щодня змінюють карту бойових дій на нашу користь.

Тож поки ЗСУ виконують свою надзвичайно важливу і тяжку роботу, українцям необхідно продовжувати бути їх опорою в тилу. А також не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 18 липня 2022 року

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ворог задіяв артилерію для обстрілів прикордонних населених пунктів Студенок, Волфине, Білопілля, Нові Вирки та Іскрисківщина.

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На Харківському напрямку зафіксовано ворожі обстріли в районах населених пунктів Петрівка, Протопопівка, Прудянка, Руські Тишки. Також під вогнем опинились Питомник, Старий Салтів, Чугуїв, Мосьпанове, Уди та Веселе. Окупанти завдали авіаударів неподалік Прудянки та Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку під ворожим вогнем опинились райони населених пунктів Долина, Дібровне, Іванівка, Мазанівка, Богородичне, Велика Комишуваха, Курулька, Костянтинівка, Вірнопілля та Гусарівка.

Також окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Донецьке, Сіверськ, Верхньокам’янське, Званівка, Виїмка, Івано-Дар’ївка.

Ворожі штурмові дії поблизу Григорівки наші воїни швидко придушили. Окупанти з втратами відійшли.

На Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах встановлення контролю над містом Сіверськ та просування у напрямку міста Бахмут.

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На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Берестового, Веселого, Красної Гори, Вершини, Новолуганського, Травневого.

Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів в районах Костянтинівки, Новолуганського та Покровського.

Окупанти намагалися штурмувати та наступати поблизу Берестового, Білогорівки, Яковлівки та Новолуганського. Недолугі дії ворога знову завершились провалом та втратами особового складу.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зафіксовано біля Невельського, Красногорівки, Новомихайлівки, Володимирівки, Павлівки, Пречистівки, Золотої Ниви, Степногірська та Степового.

Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Покровська та Новоселівки Другої.

Окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Михайлівка, Павлівка та Новомихайлівка. Отримали відсіч та безславно вдалися до втечі.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Біла Криниця, Березнегувате, Тернівка, Веселий Кут.

Також обстрілів зазнали Благодатне, Квітневе, Лоцкине, Новогригорівка, Мирне, Прибузьке, Лупареве, Баштанка. Крім того, ворог завдав ракетних ударів по Миколаєву.

Однак обстріли завдають руйнувань як фізичних, так і психологічних. Читай, як ракетні удари впливають на психіку українців.

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