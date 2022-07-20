Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 20 июля

Украинцы уже давно стали нацией творцов – собственной судьбы, свободы своего государства, удивительных произведений искусства. Однако вдохновение отыскать не так просто, а голубое небо иногда пугает до боли. Тогда на помощь приходят украинские военные, рисуя на карте боевых действий наше будущее.

А пока ВСУ выполняют свою очень важную и тяжелую работу, украинцам необходимо быть их надежной опорой в тылу, чтобы общими силами приблизить день победы.

Также важно не забывать прислушаться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 июля 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 20 июля 2022 года

На Северском направлении враг обстрелял Николаевку Черниговской области и Заруцкое, Журавку, Белополье, Искрисковщину, Мирополье, Эсмань и Волковку Сумской области.

На Харьковском направлении враг продолжил огненное поражение из артиллерии населенных пунктов в районах на север, восток и юго-восток от Харькова.

Совершал неудачные попытки ведения наступательных действий в направлениях сел Уды и Гусаровка. Вблизи последнего нанес авиационный удар.

На Славянском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Дибровное, Новониколаевка, Большая Камышеваха, Долина, Чепель. Под вражеским огнем также оказались Семиланное, Грушеваха, Адамовка, Барвинково, Богородичное, Архангеловка и Новая Дмитровка.

Враждебная попытка разведки боем в направлении Дмитровки завершилась неудачно. Оккупанты с потерями отошли.

На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на попытках продвижения в направлениях Северска и Бахмута.

Враг совершал артиллерийские обстрелы вблизи Краматорска, Райгородка, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного, Стародубовки, Северска, Дроновки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудар неподалеку от Верхнекаменского.

Украинские воины нанесли оккупантам значительные потери, когда те пытались продвинуться в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки. Враг беспорядочно отступил.

На Бахмутском направлении захватчики обстреляли районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганское, Покровское, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестово и Зайцево.

Попытки противника продвинуться в направлениях Берестового, Белогоровки, Вершины и территории Углегорской ТЭС были безуспешны.

Враги нанесли авиационные удары возле Углегорской ТЭС, Покровского, Майорска, Торецка, Берестового и Вершины.

Враг вел штурмовые действия в направлении Покровского, имеет частичный успех, закрепляется на южной окраине населенного пункта.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Владимировка, Авдеевка, Пречистовка, Новомихайловка.

Кроме того, под огонь врага попали Павловка, Угледар, Марьинка, Тоненькое, Большая Михайловка, Январское, Каменское, Чаривное, Малые Щербаки, Новоандреевка и Новополь. Нанес противник и авиаудар недалеко от Каменки.

Однако каким бы страшным ни пытался казаться враг, украинские воины всегда найдут минутку для смеха. Читай историю харьковского военного, рисующего юмористические комиксы о войне.

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