Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 20 липня

Українці вже давно стали нацією творців – власної долі, свободи своєї держави, надзвичайних витворів мистецтва. Однак натхнення відшукати не так просто, а блакитне небо іноді лякає до болю. Тоді на допомогу приходять українські військові, вимальовуючи на карті бойових дій наше майбутнє.

А поки ЗСУ виконують свою надзвичайно важливу і тяжку роботу, українцям необхідно бути їхньою опорою в тилу, щоб спільними силами наблизити день перемоги.

Також важливо не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 20 липня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 20 липня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог обстріляв Миколаївку Чернігівської області та Заруцьке, Журавку, Білопілля, Іскрисківщину, Миропілля, Есмань і Вовківку на Сумщині.

На Харківському напрямку ворог продовжив вогневе ураження з артилерії населених пунктів в районах на північ, схід та південний схід від міста Харкова.

Здійснював невдалі спроби наступу в напрямках сіл Уди та Гусарівка. Поблизу останнього завдав авіаційного удару.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював райони населених пунктів Дібровне, Новомиколаївка, Велика Комишуваха, Долина, Чепіль. Під ворожим вогнем також опинились Семиланне, Грушуваха, Адамівка, Барвінкове, Богородичне, Архангелівка та Нова Дмитрівка.

Ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівка завершилась невдало. Окупанти з втратами відійшли.

На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах просування в напрямках Сіверська та Бахмута.

Ворог здійснював артилерійські обстріли поблизу Краматорська, Райгородка, Донецького, Верхньокам’янського, Спірного, Стародубівки, Сіверська, Дронівки та Івано-Дар’ївки. Завдав авіаудару неподалік Верхньокам’янського.

Українські воїни завдали окупантам значних втрат, коли ті намагалися просунутися в напрямках Григорівки, Спірного та Івано-Дар’ївки. Ворог безладно відступив.

На Бахмутському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве.

Спроби противника просунутись у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини та території Вуглегірської ТЕС успіху не мали.

Вороги завдали авіаційних ударів біля Вуглегірської ТЕС, Покровського, Майорська, Торецька, Берестового і Вершини.

Ворог вів штурмові дії у напрямку Покровського, має частковий успіх, закріплюється на південній околиці населеного пункту.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Володимирівка, Авдіївка, Пречистівка, Новомихайлівка.

Крім того, під вогонь ворога потрапили Павлівка, Вугледар, Мар’їнка, Тоненьке, Велика Михайлівка, Январське, Кам’янське, Чарівне, Малі Щербаки, Новоандріївка та Новопіль. Завдав противник й авіаудару неподалік Кам’янки.

Проте яким би страшним не намагався видаватись ворог, українські воїни завжди знайдуть хвилинку для гумору. Читай історію харківського військового, який малює гумористичні комікси про війну.

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