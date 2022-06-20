Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 20 июня

Какими бы ни были смешными фильмы Бена Стиллера, но он смог найти в себе силы, чтобы быть серьезным в вопросах войны и поддержать украинцев в борьбе за независимость. Актер решил приехать во Львов и узнать настоящую историю человеческого горя и силы духа.

Однако и нам нужно быть такими же бдительными, как голливудские звезды во время первого визита в Украину, и слушать Генштаб ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 20 июня 2022 года

На Харьковском направлении враг интенсивно обстреливал позиции наших войск из ствольной и реактивной артиллерии. Провел разведку боем в районе населенного пункта Рубежное, успеха не имел.

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На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на накопление ресурсов с целью осуществления дальнейшего наступления в направлении города Славянск. На Северодонецком направлении противник проводит круглосуточную воздушную разведку и ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются, успеха враг не имеет. На Бахмутском направлении противник нанес авиаудары неподалеку от Яковлевки и ракетные удары в районах населенных пунктов Травневое, Доломитное, Зайцево и Нью-Йорк. На восточной окраине населенного пункта Берестовое украинские воины успешно отразили вражеский штурм. На Авдеевском направлении отмечается увеличение интенсивности артиллерийских обстрелов наших позиций.

На Южнобужском направлении враг обстреливал мирные населенные пункты Лиманы, Лупарево, Новая Зоря, Таврическое, Новогригоровка, Белоусово, Князевка, Тополиное, Большая Костромка и Осокоровка.

Российские оккупанты наращивают систему противовоздушной обороны на временно захваченной территории Херсонской области.

Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить существенные потери войскам противника и устойчиво держать оборону по всем направлениям.

Напомним, ранее мы рассказывали, как американский военный организовует сверхсложные операции по спасению украинцев.