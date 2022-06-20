Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 20 червня

Якими б не були кумедними фільми Бена Стіллера, але він зміг знайти в собі сили, щоб бути серйозним у питаннях війни та підтримати українців у боротьбі за незалежність. Тож актор вирішив приїхати до Львова та пізнати справжню історію людського горя та сили духу.

Однак і нам потрібно бути такими ж пильними, як голлівудські зірки під час першого візиту в Україну, та не втрачати пильність і слухати Генштаб ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 20 червня 2022 року

На Харківському напрямку ворог інтенсивно обстрілював позиції наших військ зі ствольної та реактивної артилерії. Провів розвідку боєм в районі населеного пункту Рубіжне, успіху не мав.

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На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на накопиченні ресурсів з метою здійснення подальшого наступу у напрямку міста Слов’янськ.

На Сєвєродонецькому напрямку противник проводить цілодобову повітряну розвідку та веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають, успіху ворог не має.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів неподалік Яковлівки та ракетних ударів в районах населених пунктів Травневе, Доломітне, Зайцеве та Нью-Йорк.

На східній околиці населеного пункту Берестове українські воїни успішно відбили ворожий штурм.

На Авдіївському напрямку відзначається збільшення інтенсивності артилерійських обстрілів наших позицій.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював мирні населені пункти Лимани, Лупареве, Нова Зоря, Таврійське, Новогригорівка, Білоусове, Князівка, Тополине, Велика Костромка та Осокорівка.

Російські окупанти нарощують систему протиповітряної оборони на тимчасово захопленій території Херсонської області.

Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат військам противника та стійко тримати оборону на всіх напрямках.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як американський військовий організовує надскладні операції порятунку українців.