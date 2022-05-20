Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 20 мая

Вчера в Украине праздновали День вышиванки, украинские мастера умело ведут крестиком по полотну и создают шедевры. Наши ВСУ тоже умеют ставить крестики, однако они находятся на могилах российских оккупантов.

Они защищают наше государство, поэтому в Украине ведутся активные боевые действия, нужно знать безопасные направления движения, чтобы не попасть под обстрелы.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная обстановка в Украине на 20 мая 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает на Северском направлении противник продолжает оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей. С целью уточнения положения наших подразделений, позиций артиллерии и маршрутов выдвижения враг вел воздушную разведку с помощью БпЛА.

Враг обстрелял из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Сумской области: Эсмань, Сопич и Середина-Буда.

На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредотачивал на удержании занятых позиций и недопущении продвижения сил обороны вглубь временно занятой территории. В отдельных районах пытался проводить безуспешные контратаки с целью восстановления утраченных позиций.

Продолжаются боевые действия в районах населённых пунктов Тернова и Борщева. Враг ведет усиленную воздушную разведку.

На Славянском направлении противник совершал обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Пришиб, Грушуваха и Богородичное.

В Донецком направлении, с целью улучшения тактического положения в отдельных районах, враг активизировал наступательные и штурмовые действия.

В районе Северодонецка противник вел штурмовые действия, понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Тошковка.

На Кураховском направлении противник при поддержке реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем вел наступление в районах населенных пунктов Степное, Славное и Марьинка, успеха не имеет.

Корабельные группировки противника в акватории Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи изоляции районов боевых действий, ведения разведки, поддержки действий наземной группировки и блокировки гражданского судоходства.

Интерактивная карта боевых действий в Украине

Российские военные продолжают совершать военные преступления и не жалеют даже детей. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала о новых жертвах сексуального насилия со стороны россиян.