Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 20 мая

Вчера в Украине праздновали День вышиванки, украинские мастера умело ведут крестиком по полотну и создают шедевры. Наши ВСУ тоже умеют ставить крестики, однако они находятся на могилах российских оккупантов.
Они защищают наше государство, поэтому в Украине ведутся активные боевые действия, нужно знать безопасные направления движения, чтобы не попасть под обстрелы.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает на Северском направлении противник продолжает оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей. С целью уточнения положения наших подразделений, позиций артиллерии и маршрутов выдвижения враг вел воздушную разведку с помощью БпЛА.
Враг обстрелял из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Сумской области: Эсмань, Сопич и Середина-Буда.
Враг обстрелял из артиллерии и минометов приграничные населенные пункты Сумской области: Эсмань, Сопич и Середина-Буда.
На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредотачивал на удержании занятых позиций и недопущении продвижения сил обороны вглубь временно занятой территории. В отдельных районах пытался проводить безуспешные контратаки с целью восстановления утраченных позиций.
Продолжаются боевые действия в районах населённых пунктов Тернова и Борщева. Враг ведет усиленную воздушную разведку.
Продолжаются боевые действия в районах населённых пунктов Тернова и Борщева. Враг ведет усиленную воздушную разведку.
На Славянском направлении противник совершал обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Пришиб, Грушуваха и Богородичное.
В Донецком направлении, с целью улучшения тактического положения в отдельных районах, враг активизировал наступательные и штурмовые действия.
В районе Северодонецка противник вел штурмовые действия, понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Продолжаются боевые действия в районе населенного пункта Тошковка.
На Кураховском направлении противник при поддержке реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем вел наступление в районах населенных пунктов Степное, Славное и Марьинка, успеха не имеет.
Корабельные группировки противника в акватории Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи изоляции районов боевых действий, ведения разведки, поддержки действий наземной группировки и блокировки гражданского судоходства.
Российские военные продолжают совершать военные преступления и не жалеют даже детей. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала о новых жертвах сексуального насилия со стороны россиян.