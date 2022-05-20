Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 20 травня

Вчора в Україні святкували День вишиванки, українські майстрині вміло ведуть хрестиком по полотну та створюють шедеври. Наші ЗСУ теж вміють ставити хрестики, проте вони знаходяться на могилах російських окупантів.
Вони боронять нашу державу, саме тому в Україні ведуться активні бойові дії, треба знати безпечні напрямки руху, щоб не потрапити під обстріли.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє на Сіверському напрямку противник продовжує обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей. З метою уточнення положення наших підрозділів, позицій артилерії й маршрутів висування ворог вів повітряну розвідку за допомоги БпЛА.
Ворог обстріляв з артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Сумської області: Есмань, Сопич та Середина-Буда.
Ворог обстріляв з артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Сумської області: Есмань, Сопич та Середина-Буда.
На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих позицій і недопущенні просування Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території. В окремих районах намагався проводити безуспішні контратаки з метою відновлення втрачених позицій.
Тривають бойові дії в районах населених пунктів Тернова та Борщова. Ворог веде посилену повітряну розвідку.
Тривають бойові дії в районах населених пунктів Тернова та Борщова. Ворог веде посилену повітряну розвідку.
На Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Пришиб, Грушуваха та Богородичне.
На Донецькому напрямку, з метою покращення тактичного положення в окремих районах, ворог активізував наступальні та штурмові дії.
В районі Сєвєродонецька противник вів штурмові дії, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції. Тривають бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.
На Курахівському напрямку противник, за підтримки реактивної артилерії й важких вогнеметних систем вів наступ в районах населених пунктів Степне, Славне та Мар’їнка, успіху не має.
Корабельні угруповання противника в акваторії Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання ізоляції районів бойових дій, ведення розвідки, підтримки дій наземного угруповання та блокування цивільного судноплавства.
Російські військові продовжують чинити воєнні злочини та не жаліють навіть дітей. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла про нові жертви сексуального насильства з боку росіян.