Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 22 мая

Говорят, что в Украину движется ураган. Почему какой-нибудь? Потому что по сравнению с силой духа и моральной мощью украинцев он все же немного слабый.
Поэтому не удивимся, если он обойдет нас и пойдет нести кармические последствия нашим невоспитанным соседям. А пока они шастают по нашим родным тропам, стоит слушаться украинских военных.
Поэтому Генштаб ВСУ предупреждает мирное население о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои, а партнеры дают свои независимые версии на карту боевых действий в Украине.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Наибольшая активность противника продолжает сосредотачиваться в Восточной операционной зоне.
На Северском направлении враг обстрелял населенные пункты Семеновка, Блешня, Горск Черниговской области. Нанес ракетные удары по объектам в Житомирской и Полтавской областях.
На Северском направлении враг обстрелял населенные пункты Семеновка, Блешня, Горск Черниговской области. Нанес ракетные удары по объектам в Житомирской и Полтавской областях.
На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания занимаемых рубежей.
Чтобы не допустить выход наших войск на государственную границу враг наносил авиационных ударов и обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Черноглазовка, Прудянка, Дементиевка и Тернова.
Продолжается подготовка подразделений оккупационных войск для возобновления наступления на Славянском направлении.
В течение дня враг совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха и Довгенькое Харьковской области.
В течение дня враг совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха и Довгенькое Харьковской области.
На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. Наносил огневого поражения всем спектром вооружения, включая авиацию, по позициям подразделений Сил обороны и гражданским объектам вдоль линии столкновения.
Кроме того, враг нанес авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Врубовка Луганской области и Бахмут Донецкой области. Также противник продолжает подготовку к наступлению на Лиманском направлении.
При поддержке авиации и артиллерии вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Липово, Васильевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области, успеха не имел.
Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Никольское Волновахского района Донецкой области.
Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Никольское Волновахского района Донецкой области.
На Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных действий враг не проводил. Совершал обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка Донецкой области, Ольговское, Затишье, Гуляй-Поле, Орехов, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.
Враг терпит многочисленные потери в войне на территории Украины. Защитники и защитницы государства продолжают героически защищать нашу землю.
Напомним, раньше мы рассказывали, как Ирпень и Буча возвращаются к жизни.