Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 22 мая

Говорят, что в Украину движется ураган. Почему какой-нибудь? Потому что по сравнению с силой духа и моральной мощью украинцев он все же немного слабый.

Поэтому не удивимся, если он обойдет нас и пойдет нести кармические последствия нашим невоспитанным соседям. А пока они шастают по нашим родным тропам, стоит слушаться украинских военных.

Поэтому Генштаб ВСУ предупреждает мирное население о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои, а партнеры дают свои независимые версии на карту боевых действий в Украине.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 22 мая 2022 года

Наибольшая активность противника продолжает сосредотачиваться в Восточной операционной зоне.

На Северском направлении враг обстрелял населенные пункты Семеновка, Блешня, Горск Черниговской области. Нанес ракетные удары по объектам в Житомирской и Полтавской областях.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания занимаемых рубежей.

Чтобы не допустить выход наших войск на государственную границу враг наносил авиационных ударов и обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Черноглазовка, Прудянка, Дементиевка и Тернова.

Продолжается подготовка подразделений оккупационных войск для возобновления наступления на Славянском направлении.

В течение дня враг совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха и Довгенькое Харьковской области.

На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. Наносил огневого поражения всем спектром вооружения, включая авиацию, по позициям подразделений Сил обороны и гражданским объектам вдоль линии столкновения.

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Кроме того, враг нанес авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Врубовка Луганской области и Бахмут Донецкой области. Также противник продолжает подготовку к наступлению на Лиманском направлении.

При поддержке авиации и артиллерии вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Липово, Васильевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области, успеха не имел.

Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Никольское Волновахского района Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных действий враг не проводил. Совершал обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка Донецкой области, Ольговское, Затишье, Гуляй-Поле, Орехов, Новоданиловка и Каменское Запорожской области.

Враг терпит многочисленные потери в войне на территории Украины. Защитники и защитницы государства продолжают героически защищать нашу землю.

Напомним, раньше мы рассказывали, как Ирпень и Буча возвращаются к жизни.