Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 22 травня

Кажуть, що в Україну рухається якийсь ураган. Чому якийсь? Тому що у порівнянні із силою духу та моральною міццю українців він таки трохи слабкуватий.

Тому не здивуємось, якщо він нас омине та піде нести кармічні наслідки нашим невихованим сусідам. А поки вони шастають нашими рідними стежками, варто слухатись українських військових.

Тому Генштаб ЗСУ попереджає мирне населення про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої, а партнери дають свої незалежні версії на карту бойових дій в Україні.

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Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 22 травня 2022 року

Найбільша активність противника продовжує зосереджуватися в Східній операційній зоні.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв населені пункти Семенівка, Блешня, Гірськ Чернігівської області. Завдав ракетних ударів по об’єктах в Житомирській та Полтавській областях.

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання займаних рубежів.

Щоб не допустити виходу наших військ на державний кордон ворог завдавав авіаційних ударів та обстрілював з артилерії райони населених пунктів Чорноглазівка, Прудянка, Дементіївка і Тернова.

Триває підготовка підрозділів окупаційних військ для відновлення наступу на Слов’янському напрямку.

Протягом дня ворог здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха та Довгеньке Харківської області.

На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Завдавав вогневого ураження всім спектром озброєння, включно з авіацією, по позиціях підрозділів Сил оборони та цивільних об’єктах уздовж лінії зіткнення.

Крім того, ворог завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Врубівка Луганської області та Бахмут Донецької області. Також противник продовжує підготовку до наступу на Лиманському напрямку.

За підтримки авіації та артилерії вів штурмові дії в районах населених пунктів Липове, Василівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області, успіху не мав.

Завдав авіаційного удару по населеному пункту Микільське Волноваського району Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних дій ворог не проводив. Здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка Донецької області, Ольгівське, Затишшя, Гуляй-Поле, Оріхів, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.

Ворог зазнає численних втрат у війні на території України. Захисники та захисниці Держави продовжують героїчно боронити нашу землю.

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