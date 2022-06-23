Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 23 июня

Украинцы — трудолюбивая, целеустремленная и старательная нация. Совместными усилиями каждого из нас мы держим оборону от российских захватчиков уже девятый год, но последние четыре месяца стали самыми горячими.

Пока Вооруженные силы Украины защищают наше европейское будущее, Генеральный штаб предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где ведутся ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 июня 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная ситуация в Украине на 23 июня 2022 года

На Северском направлении россияне обстреляли Турья, Миропольское и Славгород Сумской области ствольной артиллерией.

направлении россияне обстреляли Турья, Миропольское и Славгород Сумской области ствольной артиллерией. На Слобожанском направлении враг пытается проводить штурмовые действия в районе Славянска, а также регулярно применяет ствольную и реактивную артиллерию.

направлении враг пытается проводить штурмовые действия в районе Славянска, а также регулярно применяет ствольную и реактивную артиллерию. На Харьковском направлении противник хочет сдержать продвижение подразделений Сил обороны к государственной границе. Обстреливает из артиллерии Харьков, Байрак, Победу, Рубежное.

направлении противник хочет сдержать продвижение подразделений Сил обороны к государственной границе. Обстреливает из артиллерии Харьков, Байрак, Победу, Рубежное. На Донецком направлении оккупанты пытаются продвинуться к Бахмуту и установить контроль над Северодонецком. Продолжаются бои за город.

На Краматорском направлении противник обстреливает позиции украинских защитников со ствольной артиллерии в районах Пришиба, Сидорового, Донецкого и Маяков.

направлении противник обстреливает позиции украинских защитников со ствольной артиллерии в районах Пришиба, Сидорового, Донецкого и Маяков. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливает населенные пункты для того, чтобы не допустить переброски подразделений ВСУ в другие регионы.

и направлениях враг систематически обстреливает населенные пункты для того, чтобы не допустить переброски подразделений ВСУ в другие регионы. Противник бьет авиацией вблизи Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Павловки, Угледара и Шевченко.

ВСУ отразили наступление россиян в районе Новобахмутовки и заставили их отступить.

ВСУ отразили наступление россиян в районе Новобахмутовки и заставили их отступить. На Южнобужском направлении враг делает все возможное, чтобы не пустить наши подразделения вглубь временно оккупированной территории.

Тем временем, корабельная группировка россиян постоянно караулит в северо-западной части Черного моря. Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк рассказала, возможна ли высадка десанта в Одессе.

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