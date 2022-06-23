Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 23 июня

Украинцы — трудолюбивая, целеустремленная и старательная нация. Совместными усилиями каждого из нас мы держим оборону от российских захватчиков уже девятый год, но последние четыре месяца стали самыми горячими.
Пока Вооруженные силы Украины защищают наше европейское будущее, Генеральный штаб предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где ведутся ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Тем временем, корабельная группировка россиян постоянно караулит в северо-западной части Черного моря. Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк рассказала, возможна ли высадка десанта в Одессе.
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