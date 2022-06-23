Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 23 червня

Українці — надзвичайно працьовита, цілеспрямована та старанна нація. Спільними зусиллями кожного з нас ми тримаємо оборону від російських загарбників ось уже дев’ятий рік, але останні чотири місяці стали найгарячішими.

Поки Збройні сили України захищають наше європейське майбутнє, Генеральний штаб попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де точаться запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 червня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Оперативна ситуація в Україні станом на 23 червня 2022 року

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли Тур’я, Миропільське та Славгород Сумської області ствольною артилерією.

напрямку росіяни обстріляли Тур’я, Миропільське та Славгород Сумської області ствольною артилерією. На Слобожанському напрямку ворог намагається проводити штурмові дії в районі Слов’янська, а також регулярно застосовує ствольну та реактивну артилерію.

напрямку ворог намагається проводити штурмові дії в районі Слов’янська, а також регулярно застосовує ствольну та реактивну артилерію. На Харківському напрямку противник хоче стримати просування підрозділів Сил оборони до державного кордону. Обстрілює з артилерії Харків, Байрак, Перемогу, Рубіжне тощо.

напрямку противник хоче стримати просування підрозділів Сил оборони до державного кордону. Обстрілює з артилерії Харків, Байрак, Перемогу, Рубіжне тощо. На Донецькому напрямку окупанти намагаються просунутись до Бахмута та встановити контроль над Сєвєродонецьком. Тривають бої за місто.

На Краматорському напрямку противник обстрілює позиції українських захисників зі ствольної артилерії в районах Пришиба, Сидорового, Донецького та Маяків.

напрямку противник обстрілює позиції українських захисників зі ствольної артилерії в районах Пришиба, Сидорового, Донецького та Маяків. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог систематично обстрілює населені пункти для того, щоб не допустити перекидання підрозділів ЗСУ в інші регіони.

та напрямках ворог систематично обстрілює населені пункти для того, щоб не допустити перекидання підрозділів ЗСУ в інші регіони. Противник вгатив авіацією поблизу Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Павлівки, Вугледара та Шевченка.

ЗСУ відбили наступ росіян у районі Новобахмутівки та змусили їх відступити.

ЗСУ відбили наступ росіян у районі Новобахмутівки та змусили їх відступити. На Південнобузькому напрямку ворог робить усе можливе, щоб не пустити наші підрозділі вглиб тимчасово окупованої території.

Тим часом корабельне угруповання росіян постійно чатує в північно-західній частині Чорного моря. Начальник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк розповіла, чи можлива висадка десанту в Одесі.

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