Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 23 червня

Українці — надзвичайно працьовита, цілеспрямована та старанна нація. Спільними зусиллями кожного з нас ми тримаємо оборону від російських загарбників ось уже дев’ятий рік, але останні чотири місяці стали найгарячішими.
Поки Збройні сили України захищають наше європейське майбутнє, Генеральний штаб попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де точаться запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Тим часом корабельне угруповання росіян постійно чатує в північно-західній частині Чорного моря. Начальник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк розповіла, чи можлива висадка десанту в Одесі.
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