Україна

Загроза висадки десанту на Одесу? Що відбувається в Чорному морі та скільки кораблів має ворог

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 22 Червня 2022, 18:00

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