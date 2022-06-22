Загроза висадки десанту на Одесу? Що відбувається в Чорному морі та скільки кораблів має ворог

Начальник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк розповіла про оперативну ситуацію на Одеському напрямку і про те, чи існує загроза висадки десанту на Одесу.

Загроза з моря для Одеси

Корабельне угруповання ворожих сил постійно чатує в північно-західній частині Чорного моря, оскільки на початку березня вони проголосили так звану “контртерористичну операцію”, — каже Наталія Гуменюк.

З якими терористами борються росіяни — незрозуміло. Адже крім них самих терористів там немає. Окупанти загнали цивільні судна в порти України і не дозволяють здійснювати судноплавство абсолютно під загрозою застосування зброї.

По Чорному морю курсують ракетоносці, а також підводні човни, які споряджені крилатими ракетами. Станом на ранок 22 червня в цій частині моря перебуває п’ять надводних кораблів та один підводний, споряджені 44 крилатими ракетами типу Калібр.

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Наталія Гуменюк зауважила, що ці ракети загрожують не тільки південним регіонам України, адже дальність їхнього ураження — 2000 км. Загроза дуже потужна.

Ймовірність висадки російського десанту в Одесі

Крім того, в північно-західній частині Чорного моря розміщені три десантних кораблі. Штормова погода не дозволяє їм здійснити висадку. Але, зважаючи на ставлення росіян до своїх же військовослужбовців, Україна готується до їхньої висадки.

Окрім погоди, десанту заважає мінування. Мінна небезпека зберігається. Росіяни заявили, що в Чорному морі розставлені понад 400 мін. Справжню їхню кількість можуть знати лише ті, хто їх розставив.

Карти мінних полів Україна не має. Тому рівень загрози високий. Штормова погода підвищує її. Якірні міни зриваються з кріплень і можуть дрейфувати до берегів. Їх уже приносило до Румунії та Туреччини, а також до берегів Миколаївщини та Одещини.

Здебільшого вони виявляються та контрольовано знищуються. Але трапляється, що міни детонують самостійно та неконтрольовано з сектором ураження понад 100 м.

Наступ ЗСУ на Херсонщині

ЗСУ мають успіхи на Херсонському напрямку. Там ведуться контрнаступальні дії, які суттєво просувають українську армію. Ми не розповідаємо, які саме населені пункти вже звільнені, бо воїнам потрібно закріпитися.

Контакт з українцями на окупованій території тримається. Вони проводять потужну партизанську роботу з нагадування ворогу, що Херсон — це Україна.

Раніше ми розповідали, чому Росія хоче контролювати острів Зміїний.

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