Украина

Угроза высадки десанта на Одессу? Что происходит в Черном море и сколько кораблей сосредоточил враг

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 22 июня 2022, 18:00

Больше видео
0:00:13
Вибухи в Миколаєві 22 червня
Весь город в черном дыму: что известно об обстрелах Николаева 22 июня
0:02:43
Яка сиуація в Авдіївці 22 червня
Догорает модернизированная школа: РФ обстреляла Авдеевку магниевыми снарядами
0:03:52
Последствия обстрела в Чугуеве
Черный день для харьковчан: последствия обстрела окрестностей города и количество погибших
0:03:58
Острів Зміїний
17 га площади, но ценность гораздо больше. Почему Россия хочет контролировать остров Змеиный
Смотреть больше

Последние видео
0:09:44
Можлива висадка десанту — чи є загроза з моря для Одеси

Угроза высадки десанта на Одессу? Что происходит в Черном море и сколько кораблей сосредоточил враг
0:00:13
Вибухи в Миколаєві 22 червня
Весь город в черном дыму: что известно об обстрелах Николаева 22 июня
0:02:43
Яка сиуація в Авдіївці 22 червня
Догорает модернизированная школа: РФ обстреляла Авдеевку магниевыми снарядами
0:10:37
Укрзалізниця
Работаем даже под обстрелами! Как железнодорожники, рискуя жизнью, стали героями войны
0:03:52
Последствия обстрела в Чугуеве
Черный день для харьковчан: последствия обстрела окрестностей города и количество погибших
0:04:00
День пам'яті та скорботи 22 червня
День памяти и скорби 22 июня: почему отмечают и какие традиции
0:03:45
музика фото
Российская музыка в Украине закончилась! Как будет действовать новый закон, и кого из артистов не запретят?
0:03:58
Острів Зміїний
17 га площади, но ценность гораздо больше. Почему Россия хочет контролировать остров Змеиный
0:03:24
Олег Пилипенко повернувся з полону: історія сільського голови Шевченкового
После 90 дней в плену уже планирует восстановливать общину! История сельского головы Олега Пилипенко
Які мости працюють в Києві
Какие мосты открыты в Киеве сегодня и где проехать не удастся
Больше видео
Вибухи в Миколаєві 22 червня
Читать дальше
Весь город в черном дыму: что известно об обстрелах Николаева 22 июня

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь