Угроза высадки десанта на Одессу? Что происходит в Черном море и сколько кораблей сосредоточил враг

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Південь Наталья Гуменюк рассказала об оперативной ситуации на фронте и о том, существует ли угроза высадки десанта на Одессу.

Угроза с моря для Одессы

Корабельная группировка вражеских сил постоянно находится в северо-западной части Черного моря, поскольку в начале марта они провозгласили так называемую контртеррористическую операцию, — говорит Наталья Гуменюк.

С какими террористами борются россияне — непонятно. Ведь, кроме них самих, террористов там нет. Оккупанты загнали гражданские суда в порты Украины и не позволяют осуществлять судоходство абсолютно под угрозой применения оружия.

По Черному морю курсируют ракетоносцы, а также подлодки, снаряженные крылатыми ракетами. По состоянию на утро 22 июня в этой части моря находятся пять надводных кораблей и один подводный, снаряженные 44 крылатыми ракетами типа Калибр.

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Наталья Гуменюк отметила, что эти ракеты несут угрозу не только южным регионам Украины, ведь их дальность поражения — 2000 км. Угроза очень сильная.

Вероятность высадки российского десанта в Одессе

Кроме того, в северо-западной части Черного моря находятся три десантных корабля. Штормовая погода не позволяет им совершить высадку. Но ввиду отношения россиян к своим, Украина готовится к их высадке.

Кроме погоды, десанту мешает минирование. Минная опасность сохраняется. Россияне заявили, что в Черном море расставлены более 400 мин. Настоящее количество их могут знать только те, кто их расставил.

Карты минных полей у Украины нет. Поэтому уровень угрозы высок. Штормовая погода повышает ее. Якорные мины срываются с креплений и могут дрейфовать к берегам. Их уже приносило в Румынию и Турцию, а также на берега Николаева и Одессы.

В большинстве случаев они обнаруживаются и контролируемо уничтожаются. Но бывают ситуации, когда мины детонируют самостоятельно и неконтролируемо с сектором поражения более 100 м.

Наступление ВСУ в Херсонской области

У ВСУ есть успехи на Херсонском направлении. Там ведутся контрнаступательные действия, существенно продвигающие украинскую армию. Мы не рассказываем, какие именно населенные пункты уже освобождены, потому что воинам нужно закрепиться.

Контакт с украинцами на оккупированной территории держится. Они проводят мощную партизанскую работу по напоминанию врагу, что Херсон — это Украина.

Ранее мы рассказывали, почему Россия хочет контролировать остров Змеиный.

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