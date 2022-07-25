Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 25 июля

Прорастут подсолнухи, заколосится пшеница, вернутся домой все украинские воины, а на карте боевых действий не останется и следа от хищных шагов оккупанта. Пока это только в мечтах, но мы уверенно идем к их реализации.

А пока ВСУ прокладывают этот путь в наше счастливое будущее, украинцам необходимо продолжать быть их опорой в тылу. Чтобы общими силами приблизить день победы.

Также важно не забывать прислушаться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 25 июля 2022 года

На Волынском, Полесском и Северском направлениях враг обстрелял районы сел Гай Черниговской области и Гудово, Белополье и Старые Вырки Сумской области.

На Харьковском направлении противник производил огненное поражение в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Рубежное.

Под обстрелами также оказались Циркуны, Базалиевка, Слатино, Дергачи, Черкасские Тишки, Благодатное, Уды, Пришиб и Питомник. Противник нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова и Мосьпанового.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Большой Камышевахи, Грушувахи, Краснополья, Вернополья, Долины, Красной Поляны, Карнауховки и Дибровного.

Штурмовыми действиями оккупанты безуспешно попытались установить контроль над населенным пунктом Богородичное.

На Краматорском направлении враг совершал обстрелы в районах населенных пунктов Кривая Лука, Северск, Григоровка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное.

Украинские воины в очередной раз отразили штурмы врага в направлениях Верхнекаменка – Верхнекаменское и Белогоровка – Верхнекаменское. Оккупанты отошли, понеся потери.

На Бахмутском направлении противник обстрелял наши войска вблизи Берестового, Белогоровки, Новой Каменки, Покровского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцевого, Майского и Нью-Йорка. Кроме того, нанес авиаудар неподалеку от Бахмута.

Значительными потерями и отступлением завершились варжие попытки улучшить тактическое положение в направлении Владимировка – Бахмутское и Доломитное – Новолуганское.

Враг теряет личный состав, но упорно продолжает попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Боевые действия продолжаются. Также продолжаются жесткие бои в направлении Роты – Семигорья.

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На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются вражеские обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Пески, Красногоровка. Под огнем также Новомихайловка, Павловка, Зализничное, Чарівное, Новоандреевка и Степногорск.

На Южнобужском направлении вражеские обстрелы зафиксированы у Осокоровки, Трудолюбовки, Первомайского, Явкиного, Новогригорьевки, Кавказа, Новониколаевки, Котляревого, Поляны, Таврического и Николаева. Также оккупанты нанесли авиаудар возле Андреевки.

Вражеская попытка продвинуться в направлениях Сухой Ставок – Андреевка и Брускинское – Белогорка закончилась потерями противника и его хаотическим отступлением.

Украинские военные продолжают держать небо над всей Европой и делают все возможное, чтобы эта война закончилась нашей победой. Однако многие мужественные воины до сих пор находятся в плену, поэтому по Украине и миру прошел спортивный флешмоб — люди “бежали за Азовсталь”.

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