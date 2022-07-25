Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 липня

Проростуть соняхи, заколоситься пшениця, повернуться додому усі українські воїни, а на карті бойових дій не лишиться й сліду від хижих кроків окупанта. Поки це лише у мріях, але ми впевнено йдемо до їх справдження.

А поки ЗСУ торують цей шлях у наше щасливе майбутнє, українцям необхідно продовжувати бути їх опорою в тилу. Щоб спільними силами наблизити день перемоги.

Також важливо не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 25 липня 2022 року

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ворог обстріляв райони сіл Гай Чернігівської області та Гудове, Білопілля і Старі Вирки Сумської області.

На Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Рубіжне.

Під обстрілами також опинились Циркуни, Базаліївка, Слатине, Дергачі, Черкаські Тишки, Благодатне, Уди, Пришиб та Питомник. Противник завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова та Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Великої Комишувахи, Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Долини, Червоної Поляни, Карнаухівки та Дібровного.

Штурмовими діями окупанти безуспішно спробували встановити контроль над населеним пунктом Богородичне.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Крива Лука, Сіверськ, Григорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне.

Українські воїни вже вкотре відбили штурми ворога в напрямках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське та Білогорівка – Верхньокам’янське. Окупанти відійшли, зазнавши втрат.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв наші війська поблизу Берестового, Білогорівки, Нової Кам’янки, Покровського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Травневого та Нью-Йорка. Окрім того, завдав авіаудару неподалік Бахмута.

Значними втратами та відступом завершились для ворога недолугі спроби покращити тактичне положення в напрямках Володимирівка – Бахмутське та Доломітне – Новолуганське.

Ворог втрачає особовий склад, але вперто продовжує спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Бойові дії тривають. Також тривають жорсткі бої у напрямку Роти – Семигір’я.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають ворожі обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски, Красногорівка. Під вогнем також Новомихайлівка, Павлівка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка та Степногірськ.

На Південнобузькому напрямку ворожі обстріли зафіксовано біля Осокорівки, Трудолюбівки, Первомайського, Явкиного, Новогригорівки, Кавказа, Новомиколаївки, Котляревого, Поляни, Таврійського та Миколаєва. Також окупанти завдали авіаудару біля Андріївки.

Ворожа спроба просунутися у напрямках Сухий Ставок – Андріївка та Брускінське – Білогірка закінчилась втратами противника та його хаотичним відступом.

Українські військові й далі продовжують тримати небо над усією Європою та роблять усе можливо, щоб ця війна закінчилась нашою перемогою. Однак чимало мужніх воїнів досі знаходяться у полоні, тому Україною та світом пройшов спортивний флешмоб — люди “бігли за Азовсталь”.

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