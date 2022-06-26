Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 26 июня

Тридцать лет российской пропаганды, что Украина никому не нужна, пошли прахом после предоставления нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС. Так же разобьются вдребезги и все попытки врага установить свои порядки на земле свободных людей.

А пока украинские воины работают над развенчиванием мифов и разрушением всех захватнических мечтаний россиян, мирному населению Украины стоит слушать Генштаб ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 26 июня 2022 года

На Северском направлении враг обстрелял с артиллерии позиций наших войск в районах населенных пунктов Хриновка и Янжуловка Черниговской области.

Сейчас также смотрят

На Славянском направлении украинские воины пресекли попытку вражеского наступления в районе Богородичного и штурм в направлении Мазановки. Оккупанты с потерями отошли.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск.

На Краматорском направлении враг совершал обстрелы в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка и Северск.

На Лисичанском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Вовчеяровка, Лоскутовка, Белая Гора, Верхнекаменка, Верхнекаменское, Выемка и Золотаривка.

На Бахмутском направлении вражеские обстрелы зафиксированы неподалеку от населенных пунктов Константиновка, Покровское, Николаевка, Вершина, Берестовое, Зайцевое, Клиновое, Нью-Йорк, Владимировка и Ивано-Дарьевка.

Наши защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага в направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. Оккупанты отошли.

В целях сковывания действий наших войск враг проводил демонстративные действия в направлении населенного пункта Вершина. Также противник нанес авиационные удары недалеко от Павловки.

После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороновое и Боровское.

В то же время украинцы не теряют человечности и помогают всем, кто в этом нуждается. Читай, как работает первый военный ветеринарный госпиталь.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!