Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 26 червня

Тридцять років російської пропаганди, що Україна нікому непотрібна, пішли прахом після надання нашій країні статусу кандидата на членство в ЄС. Так само розіб’ються вщент і усі намагання ворога встановити свої порядки на землі вільних людей.

А поки українські воїни працюють над розвінчуванням міфів та руйнуванням усіх загарбницьких мрій росіян, мирному населенню України варто дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 26 червня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з артилерії позицій наших військ у районах населених пунктів Хрінівка та Янжулівка Чернігівської області.

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На Слов’янському напрямку українські воїни зупинили спробу ворожого наступу в районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки. Окупанти з втратами відійшли.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та проведенні перегрупування військ.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли у районах населених пунктів Маяки, Пискунівка та Сіверськ.

На Лисичанському напрямку противник обстрілював райони населених пунктів Вовчоярівка, Лоскутівка, Біла Гора, Верхньокамʼянка, Верхньокамʼянське, Виїмка та Золотарівка.

На Бахмутському напрямку ворожі обстріли зафіксовано неподалік населених пунктів Костянтинівка, Покровське, Миколаївка, Вершина, Берестове, Зайцеве, Клинове, Нью-Йорк, Володимирівка та Івано-Дар’ївка.

Наші захисники успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар’їнка. Окупанти відійшли.

З метою сковування дій наших військ ворог проводив демонстративні дії в напрямку населеного пункту Вершина. Також противник завдав авіаційних ударів неподалік Павлівки.

Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Воронове та Борівське.

Водночас українці не втрачають людяності та допомагають усім, хто цього потребує. Читай, як працює перший військовий ветеринарний шпиталь.

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