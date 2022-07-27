Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 27 июля

Карта боевых действий, как и состояние украинского сердца — часть охвачена тоской, но большинство полно сил продолжать вести этот ожесточенный бой за свою свободу и счастье будущих поколений.

А пока ВСУ прокладывают этот путь к победе, украинцам необходимо продолжать быть их опорой в тылу. Чтобы общими силами приблизить день победы.

Также важно не забывать прислушиваться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 июля 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 27 июля 2022 года

На Северском направлении враг осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Зноб-Новгородское, Хреновка, Сеньковка и ряд других. Вел воздушную разведку возле Зноб-Новгородского.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение недалеко от Борщевой Сосновки, Петровки, Рубежного, Мосьпанового, Чугуева, Светличного и Слатиного. Нанес авиаудары возле Залимана, Мосьпанового и Явирского.

Силами разведывательной группы пытался раскрыть построение обороны наших войск в районе населенного пункта Чеполь. Оккупанты обезврежены.

На Славянском направлении противник обстрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы Норцовки, Долины, Грушувахи, Краснополья, Мазановки и других населенных пунктов. Безуспешно пытался продвинуться неподалеку от Богородичного, после чего отошел.

На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Райгородка, Закотного, Серебрянки, Верхнекаменского, Выемки, Переездного и Белогоровки. Враг нанес авиаудар возле Григоровки. Безуспешно пытался разведать позиции сил обороны в районе Верхнекаменского.

Попытку оккупантов улучшить тактическое положение в районе Ивано-Дарьевки украинские воины успешно отбили и заставили врага бежать.

На Бахмутском направлении противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровского, Веселой Долины, Вершины, Кодемы, Майорска и Торецка.

Враг цинично нанес авиационные удары непосредственно по населенным пунктам Покровское и Новолуганское.

Вражеские попытки штурмов в районах Берестового, Соледара и Семигорья наши защитники успешно отразили. Идут бои со штурмовой группой в районе Покровского.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Веселое, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Великая Новоселка, Новополь, Малиновка, Новоселовка, Новоандреевка, Малые Щербаки.

Нанес авиаудар возле Малиновки. Также оккупанты вели штурмовые действия в районах сел Павловка и Благодатное. Получили отпор и отошли, понеся потери.

А пока российские оккупанты не могут собраться с мыслями, украинцы продолжают собирать немалые суммы как собственноручно, так и с помощью благотворительных фондов, чтобы помочь своей армии. Читай, как фонд Повернись живим воплощает желание украинцев покупать оружие на фронт.

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