Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 27 липня

Карта бойових дій, як і стан українського серця — частина охоплена тугою, але більшість сповнена сил продовжувати вести цей запеклий бій за свою свободу та щастя майбутніх поколінь.

А поки ЗСУ торують цей шлях до перемоги, українцям необхідно продовжувати бути їх опорою в тилу. Щоб спільними силами наблизити день перемоги.

Також важливо не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 27 липня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Хрінівка, Сеньківка та низки інших. Вів повітряну розвідку біля Зноб-Новгородського.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження неподалік Борщової Соснівки, Петрівки, Рубіжного, Мосьпанового, Чугуєва, Світличного та Слатиного. Завдав авіаударів біля Залимана, Мосьпанового та Явірського.

Силами розвідувальної групи намагався розкрити побудову оборони наших військ в районі населеного пункту Чепіль. Окупантів знешкоджено.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв зі ствольної, реактивної артилерії та танків райони Норцівки, Долини, Грушувахи, Краснопілля, Мазанівки та інших населених пунктів. Безуспішно намагався просунутися неподалік Богородичного, після чого відійшов.

На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Райгородка, Закітного, Серебрянки, Верхньокам’янського, Виїмки, Переїзного та Білогорівки. Ворог завдав авіаудару біля Григорівки. Безуспішно намагався розвідати позиції Сил оборони в районі Верхньокам’янського.

Спробу окупантів покращити тактичне положення в районі Івано-Дар’ївки українські воїни успішно відбили та змусили ворога тікати.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв військову та цивільну інфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровського, Веселої Долини, Вершини, Кодеми, Майорська і Торецька.

Ворог цинічно завдав авіаційних ударів безпосередньо по населених пунктах Покровське та Новолуганське.

Ворожі спроби штурмів в районах Берестового, Соледара та Семигір’я наші захисники успішно відбили. Тривають бої зі штурмовою групою в районі Покровського.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Веселе, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Велика Новосілка, Новопіль, Малинівка, Новоселівка, Новоандріївка, Малі Щербаки та низки інших.

Завдав авіаудару біля Малинівки. Також окупанти вели штурмові дії в районах сіл Павлівка та Благодатне. Отримали відсіч та відійшли, зазнавши втрат.

А поки російські окупанти не можуть зібратись з думками, українці продовжують збирати чималі суми як власноруч, так і за допомогою благодійних фондів, щоб допомогти своїй армії. Читай, як фонд Повернись живим втілює бажання українців купувати зброю на фронт.

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