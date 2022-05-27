Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 27 мая

Война длится более трех месяцев и россияне до сих пор не поняли, что кроме полного краха их “мощного” государства и холодной, сырой украинской земли, их здесь ничто не ждет. Да и наша земля их не рада видеть, ведь портить прекрасный чернозем русскими оккупантами… сомнительное удобрение.

Однако ВСУ не прекращают защищать нашу страну, поэтому в Украине ведутся активные боевые действия, нужно знать безопасные направления движения, чтобы не попасть под обстрелы.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 27 мая 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает обстреливать из минометов и ствольной артиллерии позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской области.

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На Слобожанском направлении враг активных наступательных действий не вел.

На Харьковском и Славянском направлениях противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения наших войск, обстреливает украинские позиции.

На Донецком направлении враг продолжает обстрелы подразделений наших войск, наносит ракетные удары, ведет разведку, наращивает авиационную поддержку, осуществляет перегруппировку войск. Усиливает группировку путем перемещения резервных подразделений.

На Лиманском направлении противник сосредотачивал усилия на огневом поражении наших подразделений в районах Озерного и южнее населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлениях населенных пунктов Северодонецк и Боровское. Успеха нет. В направлении населенного пункта Устиновка имеет частичный успех. В целях нарушения логистического сообщения и недопущения маневра наших войск наносит удары по мостовым переправам.

На Бахмутском направлении российские оккупанты ведут наступление в направлениях населенных пунктов Камышеваха, Нирково, Берестово и Белогоровка, успеха не имеют, понесли потери и отошли. В направлениях Покровского и Клинового враг имеет частичный успех, завладевший населенным пунктом Медная Руда.

На Бессарабском направлении на территории Приднестровского региона Республики Молдова снижен уровень террористической опасности. При этом личный состав оперативной группы российских войск в регионе продолжает несение службы в усиленном режиме.

Для того чтобы нашим ВСУ было легче зачищать россиян и у них было меньше возможностей попасть в Украину, граждане наше страны создали петицию для введения визового режима для граждан России. Эта петиция набрала достаточное количество голосов, поэтому ее рассмотрел и поддержал Владимир Зеленский.