Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 27 травня

Війна триває вже понад три місяці й росіяни досі не зрозуміли, що крім повного краху їхньої “могутньої” держави та холодної, сирої української землі, їх тут ніщо не чекає. Та й навіть наша земля їх не рада бачити, адже псувати прекрасний чорнозем російськими окупантами… сумнівне добриво.

Проте ЗСУ не припиняють боронити нашу країну, тому в Україні ведуться активні бойові дії, треба знати безпечні напрямки руху, щоб не потрапити під обстріли.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 27 травня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник і далі обстрілює з мінометів та ствольної артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської області.

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На Слобожанському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Харківському та Слов’янському напрямках противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування наших військ, обстрілює українські позиції.

На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли підрозділів наших військ, завдає ракетних ударів, веде розвідку, нарощує авіаційну підтримку, здійснює перегрупування військ. Посилює угруповання шляхом переміщення резервних підрозділів.

На Лиманському напрямку противник зосереджував зусилля на вогневому ураженні наших підрозділів в районах Озерного та південніше населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямках населених пунктів Сєвєродонецьк та Борівське. Успіху не має. У напрямку населеного пункту Устинівка має частковий успіх. З метою порушення логістичного сполучення та недопущення маневру наших військ завдає ударів по мостових переправах.

На Бахмутському напрямку російські окупанти ведуть наступ у напрямках населених пунктів Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівка, успіху не мають, зазнали втрат та відійшли. У напрямках Покровського та Клинового ворог має частковий успіх, заволодів населеним пунктом Мідна Руда.

На Бессарабському напрямку, на території Придністровського регіону Республіки Молдова, знижено рівень терористичної небезпеки. При цьому, особовий склад оперативної групи російських військ в регіоні продовжує несення служби в посиленому режимі.

Щоб нашим ЗСУ було легше зачищати росіян й вони мали менше можливостей потрапити в Україну, громадяни нашої країни створили петицію для запровадження візового режиму для громадян Росії. Ця петиція набрала достатню кількість голосів, тож її розглянув та підтримав Володимир Зеленський.