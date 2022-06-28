Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 28 июня

Каждый день мы боремся со злом, пришедшим захватить наши земли и уничтожить нас. Оно не мифическое, а имеет свои административные границы и юридическое название.

Однако каким бы то ни было, необходимо сохранять веру в сердце, что Украина победит, не игнорировать сигналы о воздушной тревоге и продолжать донатить на ВСУ.

Кроме того, стоит не забывать прислушаться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Оперативная обстановка в Украине на 28 июня 2022 года

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

Вчера, 27 июня, в Кременчуге Полтавской области, российская ракета попала в торговый центр, где находились мирные гражданские люди. Число жертв пока неизвестно. Продолжаются спасательные мероприятия.

Ожидается продолжение авиационных и ракетных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь. Генштаб ВСУ еще раз призывает не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

На Северском направлении противник вел минометные обстрелы вблизи Покровки и Старикового Сумской области. Также враг применил реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Порозок и Верхняя Пожня Сумской области.

На Слобожанском направлении противник ведет оборону ранее занятых позиций, пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны и их выхода на государственную границу Украины на севере Харьковской области. Разведкой боем пытается найти слабые места в обороне наших войск.

На Харьковском направлении враг с целью возвращения утраченных позиций безуспешно пытался вести штурмовые действия в районе населенного пункта Дементиевка, после чего отошел.

Также украинские воины успешно отразили вражеские штурмы в направлении Довгаловка и Залиман.

На Славянском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение и создать благоприятные условия для наступления на населенные пункты Барвенково и Славянск. Продолжает обстрелы.

Пытаясь взять под контроль Мазановку, противник вел наступление из района населённого пункта Довгенькое. Получил решительный отпор украинских защитников и с потерями отошел.

На Донецком направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках окружить Силы обороны в районе города Лисичанск, пытается блокировать город с юга и юго-запада.

На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка и Соледар.

Враг вел наступление в направлении Волчояровка — Верхнекаменка, имеет частичный успех, закрепляется южнее Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Для отвлечения усилий наших войск, вел наступление на направлении Подлесное – Лисичанск, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении совершает обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Берестовое, Клиново, Бахмут, Вершина и Травневое.

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Враг имеет частичный успех на направлении Роты – Вершина, пытается закрепиться на перекрестке автотрассы Е-40.

Наши воины успешно пресекли вражескую попытку разведки боем в районе Берестового и наступление в направлении Медная Руда – Клиново, после чего оккупанты отошли.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливал из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Пески, Авдеевка, Катериновка, Червоное и Малиновка. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.

Украинские воины остановили наступление оккупантов в направлении Петровское — Шевченко и отбросили врага назад.

На Южнобужском направлении агрессор продолжал обстрелы позиций наших войск. Не исключается ведение врагом штурмовых действий по отдельным направлениям с целью выхода на административные границы Херсонской области.

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