Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 28 июня

Даниэла Долотова, редактор сайта 28 июня 2022, 06:00
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 28 червня

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