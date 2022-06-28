Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 28 червня

Щодня ми боремося зі злом, що прийшло захопити наші землі та знищити нас. Воно не міфічне, а має власні адміністративні межі та юридичну назву.

Однак яким би воно не було, необхідно зберігати віру в серці, що Україна переможе, не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу та продовжувати донатити на ЗСУ.

Крім того, варто не забувати дослухатись українського Генштабу який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та актуальну карту бойових дій.

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Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2022 року

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 28 червня 2022 року

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

Вчора, 27 червня, у Кременчуці Полтавської області, російська ракета влучила в торговий центр, де перебували мирні цивільні люди. Кількість жертв наразі невідома. Тривають рятувальні заходи.

Очікується продовження авіаційних та ракетних ударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь. Генштаб ЗСУ вкотре закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

На Сіверському напрямку противник вів мінометні обстріли поблизу Покровки та Старикового Сумської області. Також ворог застосував реактивну артилерію в районах населених пунктів Порозок та Верхня Пожня Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник веде оборону раніше зайнятих позицій, намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони та їх вихід на державний кордон України на півночі Харківської області. Розвідкою боєм намагається знайти слабкі місця в обороні наших військ.

На Харківському напрямку ворог, з метою повернення втрачених позицій, безуспішно намагався вести штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, після чого відійшов.

Також українські воїни успішно відбили ворожі штурми в напрямку Довгалівка та Залиман.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити своє тактичне положення та створити сприятливі умови для наступу на населені пункти Барвінкове та Слов’янськ. Продовжує обстріли.

Намагаючись взяти під контроль Мазанівку, противник вів наступ з району населеного пункту Довгеньке. Отримав рішучу відсіч українських захисників та з втратами відійшов.

На Донецькому напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах оточення Сил оборони в районі міста Лисичанськ, намагається блокувати місто з півдня та південного заходу.

На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Соледар.

Ворог вів наступ в напрямку Вовчоярівка – Верхньокам’янка, має частковий успіх, закріплюється південніше Лисичанського нафтопереробного заводу.

Для відволікання зусиль наших військ, вів наступ на напрямку Підлісне – Лисичанськ, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку здійснює обстріли з артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Берестове, Клинове, Бахмут, Вершина та Травневе.

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Ворог має частковий успіх на напрямку Роти – Вершина, намагається закріпитися на перехресті автотраси Е-40.

Наші воїни успішно припинили ворожу спробу розвідки боєм в районі Берестового та наступ в напрямку Мідна Руда – Клинове, після чого окупанти відійшли.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілював із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Піски, Авдіївка, Катеринівка, Червоне та Малинівка. Завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки.

Українські воїни зупинили наступ окупантів в напрямку Петрівське – Шевченко та відкинули ворога назад.

На Південнобузькому напрямку агресор продовжував обстріли позицій наших військ. Не виключається ведення ворогом штурмових дій на окремих напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

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