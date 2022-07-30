Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 30 июля

После зверского удара по Еленовке россиян украинцам, конечно, хотелось бы, чтобы враг сгинул как роса на солнце. Однако мы должны еще больше сплотиться и продолжать помогать собственной армии, чтобы российские оккупанты были уничтожены как на карте боевых действий, так и исчезли с лица украинской земли.

А пока ВСУ прокладывают этот путь, украинцам необходимо продолжать быть их опорой в тылу, чтобы общими силами приблизить день победы и вернуть всех защитников домой.

Также важно не забывать прислушаться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 июля 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 30 июля 2022 года

На Северском направлении враг продолжил наносить удары по объектам инфраструктуры в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Также противник вел воздушную разведку БПЛА возле села Гремяч Черниговской области.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Рубежное, Уды, Дементиевка, Слатиное.

Также под вражеским огнем оказались Базалиевка, Перемога, Маяк, Замуловка, Лесное, Сосновка, Светличное, Ивановка, Коробочкино и другие. Враг нанес авиаудар недалеко от Старого Салтова.

На Славянском направлении противник задействовал ствольную, реактивную артиллерию и танки у Долины, Богородичного, Курульки, Грушувахи, Вернополья, Сулиговки и других населенных пунктов. Вражеская армейская авиация действовала вблизи Гусаровки.

В районе Щуровки наши воины обнаружили и обезвредили разведывательную группу оккупантов.

На Краматорском направлении враг обстреливал в частности районы Северска, Ивано-Дарьевки, Кривой Луки, Серебрянки, Григорьевки, Звановки, Спорного и Выемки.

Авиаудар зафиксирован недалеко от Серебрянки и Спорного. Недалеко от Верхнекаменского обнаружена разведгруппа оккупантов, нанесено огневое поражение, группа отошла.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из артиллерии и танков в районах населенных пунктов Шумы, Кодема, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Травневое, Зайцево, Вершина и другие.

Оккупанты снова пытались штурмовать в районах Соледара, Вершины и Семигорья. И снова безуспешно – понесли потери и отошли.

Нанес противник также авиаудары неподалеку от Покровского, Новолуганского, Соледара и Веселой Долины.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Павловка, Авдеевка, Веселое, Угледар, Водяное, Большая Новоселка, Пески, Новокалиново, Красногоровка, Шевченко и другие.

Все наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Авдеевки, Каменки, Красногоровки и Песков наши воины решительно подавили.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжил систематические обстрелы гражданской инфраструктуры возле Времовки, Ольговского, Новополя и немалого количества других населенных пунктов.

На Южнобужском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на недопущении продвижения наших войск.

Враг обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах Ивановки, Токарева, Карьерного, Осокоровки, Благодатного, Кобзарцев и еще более тридцати населенных пунктов.

Немало времени в центре оперативной обстановки находился и Мариуполь, который держали мужественные украинские военные, большая часть которых сейчас находится в плену или уже вернулась оттуда. Одним из этих защитников был и морпех Глеб Стрижко, который рассказал, как удалось пережить выстрел из танка.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!