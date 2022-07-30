Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 30 липня

Після звірячого удару по Оленівці росіян українцям звісно хотілося б, що, ворог згинув як роса на сонці. Проте ми маємо ще більше гуртуватись та продовжувати допомагати власній армії, щоб російські окупанти були знищені як на карті бойових дій, так і зникли з лиця української землі.

А поки ЗСУ торують цей шлях, українцям необхідно продовжувати бути їх опорою в тилу, щоб спільними силами наблизити день перемоги та повернути усіх захисників додому.

Також важливо не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 30 липня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог продовжив завдавати ударів по об’єктах інфраструктури в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Також противник вів повітряну розвідку БпЛА біля села Грем’яч Чернігівської області.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Рубіжне, Уди, Дементіїівка, Слатине.

Також під ворожим вогнем опинились Базаліївка, Перемога, Маяк, Замулівка, Лісне, Соснівка, Світличне, Іванівка, Коробочкине та інші. Ворог завдав авіаудару неподалік Старого Салтова.

На Слов’янському напрямку противник задіяв ствольну, реактивну артилерію та танки біля Долини, Богородичного, Курульки, Грушувахи, Вірнопілля, Сулигівки та інших населених пунктів. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Гусарівки.

В районі Щурівки наші воїни виявили та знешкодили розвідувальну групу окупантів.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював зокрема райони Сіверська, Івано-Дар’ївки, Кривої Луки, Серебрянки, Григорівки, Званівки, Спірного та Виїмки.

Авіаудар зафіксовано неподалік Серебрянки та Спірного. Неподалік Верхньокам’янського виявлено розвідгрупу окупантів, завдано вогневого ураження, група відійшла.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури з артилерії й танків в районах населених пунктів Шуми, Кодема, Соледар, Бахмут, Весела Долина, Травневе, Зайцеве, Вершина та інших.

Окупанти знову намагалися штурмувати в районах Соледара, Вершини й Семигір’я. І знову безуспішно – зазнали втрат та відійшли.

Завдав противник також авіаударів неподалік Покровського, Новолуганського, Соледара та Веселої Долини.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Павлівка, Авдіївка, Веселе, Вугледар, Водяне, Велика Новосілка, Піски, Новокалинове, Красногорівка, Шевченко та інших.

Всі наступальні та штурмові дії окупантів в районах Авдіївки, Кам’янки, Красногорівки та Пісків наші воїни рішуче придушили.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжив систематичні обстріли цивільної інфраструктури біля Времівки, Ольгівського, Новополя та чималої кількості інших населених пунктів.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються недопущенні просування наших військ.

Ворог обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах Іванівки, Токарєвого, Кар’єрного, Осокорівки, Благодатного, Кобзарців та ще понад тридцяти населених пунктів.

Чимало часу у центрі оперативної обстановки знаходився і Маріуполь, який тримали мужні українські військові, чимала частина яких зараз знаходиться у полоні чи вже повернулись звідти. Одним з оборонців був і морпіх Гліб Стрижко, який розповів, як вдалось пережити постріл з танку.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!