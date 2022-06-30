Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 30 июня

Пока россияне бросают тела своих собратьев на поле боя, Украина ценит и борется за жизнь каждого гражданина.

И долгожданный обмен пленными накануне, 29 июня, лучшее тому доказательство — 144 украинских военных вернулись домой, из которых 95 защитников Азовстали.

Но, несмотря на хорошие новости, все же стоит сохранять разум холодным и прислушиваться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и актуальной карте боевых действий.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 июня 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная ситуация в Украине 30 июня 2022 года

На Волынском и Полесском направлениях военные комиссариаты Беларуси проводят в рамках учений проверку приписного состава и мобилизационные возможности в отдельных регионах.

и направлениях военные комиссариаты Беларуси проводят в рамках учений проверку приписного состава и мобилизационные возможности в отдельных регионах. На Северском направлении враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Турья и Луговки Сумской области. Россияне ударили авиацией по населенному пункту Угроиды.

направлении враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах Турья и Луговки Сумской области. Россияне ударили авиацией по населенному пункту Угроиды. На Харьковском направлении противник применяет по мирным городам и селам буквально все, что имеет: танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию. Пострадали Харьков, Базалиевка, Пришиб, Шестаково, Русская Лозовая, Верхний Салтов, Ивановка и Замуловка.

направлении противник применяет по мирным городам и селам буквально все, что имеет: танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию. Пострадали Харьков, Базалиевка, Пришиб, Шестаково, Русская Лозовая, Верхний Салтов, Ивановка и Замуловка. На Славянском направлении враг перегруппировывает войска и удерживает ранее занятые территории. Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты.

На Донецком направлении россияне пытаются блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск — Бахмут. Враг обстреливает Лисичанск, Верхнекаменку и Северск. Украинские защитники обезвредили российские диверсионно-разведывательные группы возле Верхнекаменки.

направлении россияне пытаются блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск — Бахмут. Враг обстреливает Лисичанск, Верхнекаменку и Северск. Украинские защитники обезвредили российские диверсионно-разведывательные группы возле Верхнекаменки. На Бахмутском направлении враг обстреливал позиции наших войск вблизи Клинового, Раздолевки, Выемки и Ивано-Дарьевки. ВСУ отразили наступление на Спорное и обезвредили российскую ДРГ недалеко от Берестового.

направлении враг обстреливал позиции наших войск вблизи Клинового, Раздолевки, Выемки и Ивано-Дарьевки. ВСУ отразили наступление на Спорное и обезвредили российскую ДРГ недалеко от Берестового. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях рашисты обстреляли позиции ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Павловка, Белогорье, Инженерное, Ольговское, Преображенка и Гуляйпольское. Уничтожена гражданская инфраструктура вблизи Орехова и Щербакова.

и направлениях рашисты обстреляли позиции ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Павловка, Белогорье, Инженерное, Ольговское, Преображенка и Гуляйпольское. Уничтожена гражданская инфраструктура вблизи Орехова и Щербакова. На Южнобужском направлении россияне систематически обстреливают гражданскую и военную инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии, а также проводят перегруппировку войск.

Ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, почему увеличивается количество обстрелов Украины и будет ли нападение из Беларуси.

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