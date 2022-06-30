Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 30 июня

Пока россияне бросают тела своих собратьев на поле боя, Украина ценит и борется за жизнь каждого гражданина.
И долгожданный обмен пленными накануне, 29 июня, лучшее тому доказательство — 144 украинских военных вернулись домой, из которых 95 защитников Азовстали.
Но, несмотря на хорошие новости, все же стоит сохранять разум холодным и прислушиваться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и актуальной карте боевых действий.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, почему увеличивается количество обстрелов Украины и будет ли нападение из Беларуси.
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