Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 30 червня

Поки росіяни кидають тіла своїх побратимів на полі бою, Україна цінує та бореться за життя кожного свого громадянина.
І найочікуваніший обмін полоненими напередодні, 29 червня, ще раз довів це — 144 українські полонені повернулись додому, з яких 95 захисників Азовсталі.
Та попри гарні новини, все ж варто зберігати розум холодним і дослухатись Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та актуальну карту бойових дій.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, чому кількість обстрілів України збільшується та чи буде напад з Білорусі.
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