Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 30 червня

Поки росіяни кидають тіла своїх побратимів на полі бою, Україна цінує та бореться за життя кожного свого громадянина.

І найочікуваніший обмін полоненими напередодні, 29 червня, ще раз довів це — 144 українські полонені повернулись додому, з яких 95 захисників Азовсталі.

Та попри гарні новини, все ж варто зберігати розум холодним і дослухатись Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та актуальну карту бойових дій.

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Карта бойових дій в Україні станом на 30 червня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна ситуація в Україні станом на 30 червня 2022 року

На Волинському та Поліському напрямках військові комісаріати Білорусі проводять у рамках навчань перевірку приписного складу та можливості організації мобілізації в окремих регіонах.

та напрямках військові комісаріати Білорусі проводять у рамках навчань перевірку приписного складу та можливості організації мобілізації в окремих регіонах. На Сіверському напрямку ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Тур’я та Лугівки Сумської області. Росіяни вдарили авіацією по населеному пункту Угроїди.

напрямку ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Тур’я та Лугівки Сумської області. Росіяни вдарили авіацією по населеному пункту Угроїди. На Харківському напрямку противник застосовує по мирних містах та селах буквально все, що має: танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію. Постраждали Харків, Базаліївка, Пришиб, Шестакове, Руська Лозова, Верхній Салтів, Іванівка та Замулівка.

напрямку противник застосовує по мирних містах та селах буквально все, що має: танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію. Постраждали Харків, Базаліївка, Пришиб, Шестакове, Руська Лозова, Верхній Салтів, Іванівка та Замулівка. На Слов’янському напрямку ворог перегруповує війська та утримує раніше зайняті території. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти.

На Донецькому напрямку росіяни намагаються блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ — Бахмут. Ворог обстрілює Лисичанськ, Верхньокам’янку та Сіверськ. Українські захисники знешкодили російські диверсійно-розвідувальні групи біля Верхньокам’янки.

напрямку росіяни намагаються блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ — Бахмут. Ворог обстрілює Лисичанськ, Верхньокам’янку та Сіверськ. Українські захисники знешкодили російські диверсійно-розвідувальні групи біля Верхньокам’янки. На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції наших військ поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар’ївки. ЗСУ відбили наступ на Спірне та знешкодили російську ДРГ неподалік Берестового.

напрямку ворог обстрілював позиції наших військ поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар’ївки. ЗСУ відбили наступ на Спірне та знешкодили російську ДРГ неподалік Берестового. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках рашисти обстріляли позиції ЗСУ в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Павлівка, Білогір’я, Інженерне, Ольгівське, Преображенка та Гуляйпільське. Знищена цивільна інфраструктура поблизу Оріхова та Щербакова.

та напрямках рашисти обстріляли позиції ЗСУ в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Павлівка, Білогір’я, Інженерне, Ольгівське, Преображенка та Гуляйпільське. Знищена цивільна інфраструктура поблизу Оріхова та Щербакова. На Південнобузькому напрямку росіяни систематично обстрілюють цивільну та військову інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії, а також проводять перегрупування військ.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, чому кількість обстрілів України збільшується та чи буде напад з Білорусі.

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