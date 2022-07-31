Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 31 июля

Наши западные партнеры пока еще размышляют, признавать ли РФ государством-спонсором терроризма. Однако нам и гадать не нужно, чтобы знать, что с каждым днем ​​близится конец оккупационному террору и красным линиям на карте боевых действий.

А пока ВСУ прокладывают путь в наше счастливое будущее, украинцам необходимо продолжать быть их опорой в тылу. Чтобы общими силами приблизить день победы и вернуть всех защитников домой.

Также важно не забывать прислушаться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 31 июля 2022 года

На Харьковском направлении противник совершал обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов в районах населенных пунктов Харьков, Светличное, Русские Тишки, Дуванка, Песчаное.

Также под вражеским огнем оказались Верхний Салтов, Коробочкино, Лебяже, Петровское, Норцовка и Залиман. Противник нанес авиационный удар в районе Мосьпанового.

На Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Долины, Краснополья и Мазановки. Враг безуспешно пытался вести штурмовые действия у Бражковки, после чего отошел.

На Краматорском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Краматорска, Верхнекаменского, Переездного и Ивано-Дарьевки, вблизи которой нанес и авиационный удар.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы наших войск вдоль линии столкновения в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Кодема, Травневое, Зайцевое и Нью-Йорк. Нанес авиационных ударов неподалеку от Яковлевки и Зайцевого.

Безуспешно враг также вел штурмовые действия по Пилипчатино – Покровское и Доломитное – Травневое, после чего отошел.

Штурмовыми действиями по трем направлениям пытался установить контроль над населенным пунктом Семигорье, имеет частичный успех, закрепляется на окраине населенного пункта.

На Донецком направлении противник сосредотачивает усилия на поражении военных объектов и элементов инфраструктуры. Также пытается создать условия для проведения наступления на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях для улучшения тактического положения.

На Авдеевском направлении противник обстреливал позиции наших войск вдоль линии столкновения и в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Яснобродовка, Авдеевка, Невельское, Первомайское и Красногоровка. Нанес авиаудар возле Авдеевки.

С целью улучшения тактического положения вел штурмовые действия в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, но успеха не имел, поэтому отошел. Вел воздушную разведку позиций наших войск БПЛА.

На Новопавловском направлении отмечены обстрелы возле Новоселки, Марьинки, Никольского, Угледара, Пречистовки, Великой Новоселки и авиаудар неподалеку от Марьинки.

Враг безуспешно вел штурмовые действия в направлении Егоровка – Павловка, после чего отошел.

На Запорожском направлении противник совершал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Зализничное, Новомихайловка, Белогорье, Новоандреевка. Вел воздушную разведку положения наших войск БПЛА.

На Южнобужском направлении враг вел воздушную разведку, производил обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Потемкино, Каменное, Карьерное.

Также враг нанес удары в районах населенных пунктов Новогригоровка, Большое Артаково, Лозовое, Кобзарцы, Широкое, Киселевка, Заря, Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Николаев и Солончаки.

Пытался создать благоприятные условия для наступления в направлении Брускинское – Белогорка. В результате огневого поражения, нанесенного нашими подразделениями, отказался от выполнения задания.

Однако долгое время украинцам навязывали образ гречкосеев, и только полномасштабная война открыла как миру, так и народу Украины правду о способностях наших людей на поле боя. Читай, почему украинцев не стоит недооценивать в военном деле.

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