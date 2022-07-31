Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 31 липня

Наші західні партнери поки ще роздумують, чи визнавати РФ державою-спонсором тероризму. Однак нам і ворожити не потрібно, щоб знати, що з кожним днем наближається кінець окупаційному терору та червоним лініям на карті бойових дій.

А поки ЗСУ торують шлях у наше щасливе майбутнє, українцям необхідно продовжувати бути їх опорою в тилу. Щоб спільними силами наблизити день перемоги та повернути усіх захисників додому.

Також важливо не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 31 липня 2022 року

На Харківському напрямку противник здійснював обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів в районах населених пунктів Харків, Світличне, Руські Тишки, Дуванка, Піщане.

Також під ворожим вогнем опинились Верхній Салтів, Коробочкине, Леб’яже, Петрівське, Норцівка та Залиман. Противник завдав авіаційного удару в районі Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Долини, Краснопілля та Мазанівки. Ворог безуспішно намагався вести штурмові дії біля Бражківки, після цього відійшов.

На Краматорському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Краматорська, Верхньокам’янського, Переїзного та Івано-Дар’ївки, поблизу якої завдав й авіаційного удару.



На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших військ вздовж лінії зіткнення в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Травневе, Зайцеве та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки та Зайцевого.

Безуспішно ворог також вів штурмові дії у напрямках Пилипчатине – Покровське та Доломітне – Травневе, після чого відійшов.

Штурмовими діями з трьох напрямків намагався встановити контроль над населеним пунктом Семигір’я, має частковий успіх, закріплюється на околиці населеного пункту.

На Донецькому напрямку противник зосереджує зусилля на ураженні військових об’єктів та елементів інфраструктури. Також намагається створити умови для проведення наступу на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках з метою покращення тактичного положення.

На Авдіївському напрямку противник обстрілював позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та в районах населених пунктів Новобахмутівка, Яснобродівка, Авдіївка, Невельське, Первомайське і Красногорівка. Завдав авіаудару біля Авдіївки.

З метою покращення тактичного положення вів штурмові дії у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, але успіху не мав, тому відійшов. Вів повітряну розвідку позицій наших військ БпЛА.

На Новопавлівському напрямку відзначено обстріли біля Новосілки, Мар’їнки, Микільського, Вугледара, Пречистівки, Великої Новосілки та авіаудар неподалік Мар’їнки.

Ворог безуспішно вів штурмові дії у напрямку Єгорівка – Павлівка, після чого відійшов.

На Запорізькому напрямку противник здійснював обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Залізничне, Новомихайлівка, Білогір’я, Новоандріївка. Вів повітряну розвідку положення наших військ БпЛА.

На Південнобузькому напрямку ворог вів повітряну розвідку, здійснював обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Трудолюбівка, Потьомкине, Кам’яне, Кар’єрне.

Також ворог завдав ударів в районах населених пунктів Новогригорівка, Велике Артакове, Лозове, Кобзарці, Широке, Киселівка, Зоря, Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Миколаїв та Солончаки.

Намагався створити сприятливі умови для наступу в напрямку Брускінське – Білогірка. В результаті вогневого ураження, завданого нашими підрозділами, відмовився від виконання завдання.

Однак довгий час українцям нав’язували образ гречкосіїв і лише повномасштабна війна відкрила як світові, так і народу України правду про здібності наших людей на полі бою. Читай, чому українців не варто недооцінювати у військовій справі.

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