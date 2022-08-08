Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте за 8 августа

На суше, в море или в небе – украинские воины делают все возможное, чтобы освободить всю территорию Украины от захватчиков, а карта боевых действий стала историей этого.

А пока ВСУ прокладывают путь в наше счастливое будущее, украинцам необходимо продолжать быть их опорой в тылу. Чтобы общими силами приблизить день победы и вернуть всех защитников домой.

Также важно не забывать прислушаться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 8 августа 2022 года

На Волынском, Полесском и Северском направлениях враг провел воздушную разведку и обстрелял районы населенных пунктов Гай и Гремяч Черниговской области, а также Новые Вырки и Николаевка Сумской области.

На Харьковском направлении враг нанес авиационные удары у Пришиба, Верхнего Салтова и Ртищевки.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Довгенького, Большой Камышевахи, Сулиговки, Родного, Богородичного и Краснополья.

Недалеко от Вернополья оккупанты пытались вести штурмовые действия. Украинские воины подавили эту несуразную попытку и отбросили врага назад.

Вблизи Богородичного и Долины враждебная разведка боем завершилась для оккупантов потерями и отступлением.

На Краматорском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Северск, Верхнекаменское, Григоровка, Райгородок, Звановка. Нанес авиаудар неподалеку от Спирного.

Штурмовыми действиями враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, после поражения отошел.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Константиновка, Яковлевка, Покровское, Вершина, Кодема и Бахмутское. Противник задействовал авиацию у Бахмута, Соледара и Зайцевого.

Силами разведывательной группы враг пытался определить систему обороны наших войск недалеко от Белогоровки. Группа обнаружена и обезврежена.

Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцевое, Яковлвка и Вершина, успеха не имел, отошел. Вблизи Кодемы продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении захватчики производили обстрелы из артиллерии и танков в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Шевченко, Нетайловое, Невельское, Красногоровка и Нью-Йорк. Авиаудары зафиксированы у Авдеевки, Марьинки, Каменки и Владимировки.

Российские оккупанты пытались прорвать оборону наших войск в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Пески и Марьинка. Боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы вдоль линии столкновения. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Никольское, Веселое, Новоданиловка, Малые Щербаки, Новоселка и Великая Новоселка.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск. Также враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка, Новониколаевка, Александровка, Мирное, Великое Артаково и Таврическое.

Безуспешно вел наступательные бои у Благодатного, после чего отошел.

А пока воины ВСУ борются с российскими захватчиками, украинским беженцам приходится адаптироваться в других странах. Читай, как преодолеть чувство неприятия за границей.

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