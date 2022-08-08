Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті за 8 серпня

На суші, у морі чи в небі – українські воїни роблять усе можливе, щоб звільнити всю територію України від загарбників, а карта бойових дій стала лише історією.

А поки ЗСУ торують шлях у наше щасливе майбутнє, українцям необхідно продовжувати бути їх опорою в тилу. Щоб спільними силами наблизити день перемоги та повернути усіх захисників додому.

Також важливо не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 8 серпня 2022 року

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ворог провів повітряну розвідку та обстріляв райони населених пунктів Гай і Грем’яч Чернігівської області, а також Нові Вирки та Миколаївка Сумської області.

На Харківському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Пришиба, Верхнього Салтова і Ртищівки.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Довгенького, Великої Комишувахи, Сулигівки, Рідного, Богородичного та Краснопілля.

Неподалік Вірнопілля окупанти намагалися вести штурмові дії. Українські воїни придушили цю недолугу спробу та відкинули ворога назад.

Поблизу Богородичного та Долини ворожа розвідка боєм завершилася для окупантів втратами та відступом.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Райгородок, Званівка. Завдав авіаудару неподалік Спірного.

Штурмовими діями ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського, після поразки відійшов.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Костянтинівка, Яковлівка, Покровське, Вершина, Кодема та Бахмутське. Противник задіяв авіацію біля Бахмута, Соледара і Зайцевого.

Силами розвідувальної групи ворог намагався визначити систему оборони наших військ неподалік Білогорівки. Група виявлена та знешкоджена.

Противник вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Яковлівка та Вершина, успіху не мав, відійшов. Поблизу Кодеми тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку загарбники здійснювали обстріли з артилерії та танків в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Шевченко, Нетайлове, Невельське, Красногорівка та Нью-Йорк. Авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Мар’їнки, Кам’янки та Володимирівки.

Російські окупанти намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Піски та Мар’їнка. Бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються обстріли вздовж лінії зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Микільське, Веселе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Новосілка та Велика Новосілка.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Також ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Андріївка, Білогірка, Новомиколаївка, Олександрівка, Мирне, Велике Артакове і Таврійське.

Безуспішно вів наступальні бої біля Благодатного, після чого відійшов.

А поки воїни ЗСУ боряться з російськими загарбниками, українським біженцям доводиться адаптовуватись в інших країнах. Читай, як подолати почуття неприйняття за кордоном.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!