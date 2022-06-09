Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 9 июня

Украинские военные дают достойный отпор российским оккупантам и, несмотря на тяжелую ситуацию на отдельных направлениях, готовы стоять до последнего за родную землю.

Генштаб ВСУ предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои. Смотри карту боевых действий в Украине на 9 июня.

Интерактивная карта боевых действий в Украине

Оперативная ситуация в Украине на 9 июня 2022 года

На Волынском и Полесском направлениях в рамках очередного этапа проверки боевой готовности ВС Беларуси осуществляется перемещение отдельных подразделений в пункты постоянной дислокации.

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На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

Российские военные из минометов обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ходыно, Рыжевка и Большая Писаревка Сумской области.

Кроме того, противник выполнял провокационные пролеты армейской авиации вдоль государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении враг сосредотачивал усилия на удержании занятых рубежей. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Питомник, Ртищевка, Ивановка, Гусаровка и других.

На Северодонецком направлении российские оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приволье, Северодонецк, Лисичанск, Вороново, Тошковка, Горное и других.

На Славянском направлении украинские военные успешно противодействуют попыткам врага улучшить тактическое положение в направлении города Славянск. Оккупанты сосредотачивают усилия на подготовке для дальнейшего наступления.

Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Свободного, Адамовки, Долины и Татьяновки. Нанес авиаудар по Славянску.

Украинские воины ведут оборонительные боевые действия в районе населенного пункта Довгенькое.

На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Камышеваха, Врубовка, Николаевка, Семигорье и Нью-Йорк. Штурмовая и армейская авиация противника нанесла авиаудары вблизи Новой Каменки, Покровского и Клинового.

Защитники Украины нанесли российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике во время вражеского штурма близ Берестового. Боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Угледар, Никольское и другие. Также противник применил штурмовую авиацию недалеко от Марьинки и Каменки.

На Южнобужском направлении ситуация осталась без существенных изменений. Враг пытается удержать занятые позиции и не допустить перегруппировку и усиление подразделений Сил обороны.

Применял артиллерию в районах Великой Костромки, Любомировки и Новониколаевки, а штурмовую и армейскую авиацию — в районах населенных пунктов Александровка, Княжевка и Новоданиловка.

На оккупированных территориях оккупанты продолжают насаждать полицейский режим, проводить обыски гражданских, грабить и уничтожать местную инфраструктуру.

Но сопротивление украинцев колоссальное. Из Мелитополя массово бегут российские оккупанты — какая ситуация в Запорожской области мы рассказывали раньше.