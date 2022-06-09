Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 9 червня

Українські військові дають гідну відсіч російським окупантам і попри важку ситуацію на окремих напрямках, готові стояти до останнього за рідну землю.

Генштаб ЗСУ натомість попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої. Дивись карту бойових дій в Україні на 9 червня.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна ситуація в Україні станом на 9 червня 2022 року

На Волинському та Поліському напрямках, в рамках чергового етапу перевірки бойової готовності ЗС Білорусі, здійснюється переміщення окремих підрозділів до пунктів постійної дислокації. Зараз також дивляться

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Російські військові з мінометів обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Ходиного, Рижівки та Великої Писарівки, що в Сумській області. Окрім того, противник виконував провокативні прольоти армійської авіації вздовж державного кордону України.

На Слобожанському напрямку ворог зосереджував зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Питомник, Ртищівка, Іванівка, Гусарівка та інших.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Привілля, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Воронове, Тошківка, Гірське та інших.

На Слов’янському напрямку українські військові успішно протидіють спробам ворога покращити тактичне положення біля Слов’янська. Окупанти зосереджують зусилля на підготовці для подальшого наступу.

Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Вільного, Адамівки, Долини і Тетянівки.

Завдав авіаудару по Слов’янську.

Українські воїни ведуть оборонні бойові дії в районі населеного пункту Довгеньке.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Комишуваха, Врубівка, Миколаївка, Семигір’я і Нью-Йорк. Штурмова та армійська авіація противника завдала авіаударів неподалік Нової Кам’янки, Покровського та Клинового.

Захисники України завдали російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці під час ворожого штурму поблизу Берестового. Бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Вугледар, Микільське та інших. Також противник застосував штурмову авіацію неподалік Мар’їнки та Кам’янки.

На Південнобузькому напрямку ситуація залишилась без суттєвих змін. Ворог намагається утримати займані позиції та не допустити перегрупування і посилення підрозділів Сил оборони. Російські військові застосовували артилерію в районах Великої Костромки, Любомирівки та Новомиколаївки, а штурмову та армійську авіацію — в районах населених пунктів Олександрівка, Князівка і Новоданилівка.

На окупованих територіях окупанти продовжують насаджувати поліцейський режим, проводити обшуки цивільних, грабувати та знищувати місцеву інфраструктуру.