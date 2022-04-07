Мы уже тогда знали: Арестович объяснил, почему нельзя было заранее объявить о нападении России

Как бы горько ни было это признавать, но правительство задолго до нападения России знало о войне. Власти сознательно выбрали замалчивание, чтобы не пугать украинцев и максимально подготовиться к нападению.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

— Нельзя было объявить в Украине, что Россия нападет, когда мы точно знали, что она нападет.

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Потому что начался бы массовый выход беженцев. И они забили бы все дороги, это было бы 8-12 миллионов человек, и армия не прошла бы в районы обороны.

Это полный паралич дорог. Это очень желанная ситуация для российского военного руководства.

С этой ситуацией мы бы наверняка проигрывали войну и Левобережье все (было бы потеряно — ред.). С левого берега на правый (было бы потеряно — ред.) 50 мостов. Было бы убито все, никаким образом мы не справились бы с этой ситуацией.

Единственный выход — танками давить собственных граждан, расстреливать, чтобы пройти через мосты. Теперь вопрос: какое решение должно было быть принято?

Либо замолчать, либо оставить парализованную Украину и наверняка сдать Левобережье.

— По всем сценариям, по которым я лично считал с разными специалистами, мы не вытягивали бы войну, если бы объявили раньше, что она начнется.

Арестович сообщил, что, по самым пессимистическим подсчетам, могло бы быть 12-16 миллионов беженцев — ни одна логистическая система этого не выдержала бы. Это не позволило бы ни мобилизоваться, ни подготовиться, ни перекинуть войска с запада на восток.

Это был сознательный и трудный выбор между плохим и очень плохим, — говорит Арестович.

Однако ВСУ дают такое сопротивление, что удивляется весь мир. Недавно они освободили 30 населенных пунктов в Киевской области.