Арестович пояснив, чому не можна було завчасно оголосити, що Росія точно нападе

Як би гірко не було це визнавати, але уряд задовго до нападу Росії знав про війну. Представники влади свідомо обрали замовчування, щоб не лякати українців і максимально підготуватися до нападу.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

— Не можна було оголосити Україні, що Росія нападе, коли ми вже точно знали, що вона нападе.

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Тому що почався б масовий вихід біженців. І вони забили б усі дороги, це було б 8–12 мільйонів людей, і армія не пройшла б у райони оборони.

Це повний параліч доріг. Це дуже бажана ситуація для російського воєнного керівництва.

З цією ситуацією, ми б напевно програвали війну, і Лівобережжя все (було б втрачене — ред.). З лівого берега на правий (було б втрачено — ред.) 50 мостів. Було б забите все, жодним чином ми не справилися б із цією ситуацією.

Єдиний вихід — танками давити власних громадян, розстрілювати, щоб пройти через мости. Тепер питання: яке рішення мало бути прийнято?

Або замовчати, або залишити паралізованою Україну і напевно здати Лівобережжя.

— За всіма сценаріями, за якими я особисто рахував із різними фахівцями, ми не витягували б війну, якщо оголосили б раніше, що війна почнеться.

Арестович повідомив, що, за найпесимістичнішими підрахунками, могло б бути 12-16 мільйонів біженців — жодна логістична система цього не витримала б. Це не дозволило б ані мобілізуватися, ані підготуватися, ані перекинути війська з заходу на схід.

Це був свідомий і важкий вибір між поганим і дуже поганим, — каже Арестович.

Проте ЗСУ дають такий опір, що дивується весь світ. Нещодавно вони звільнили 30 населених пунктів на Київщині. А окупанти й поготів залишили спроби захопити столицю і вирішили зосередитися на східних рубежах країни.