Люди бежали от оккупантов на лодках и ждали ВСУ — история деоккупированного поселка Архангельское

Российские военные сознательно выжигали деревню и убивали местных жителей. О мародерствах и ежедневных издевательствах свидетельствуют жители недавно освобожденного Архангельского.

При любой возможности люди пытались спастись, вывезти из-под оккупации хотя бы детей. Ротации врага в деревне были постоянно, семь месяцев местные едва выживали.

Архангельское — одно из 16 населенных пунктов, освобожденных нашими защитниками в начале октября. Тогда только за неделю украинским военным удалось подвинуть линию фронта на полсотни километров.

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Дома жителей оккупанты буквально равняли с землей ракетами и снарядами.

Там, где люди не проживали, захватчики ходили по домам. Вещи забирали, консервации, автомобили, что только не забирали, — говорит местная жительница Василиса.

ВСУ сложно было освободить населенный пункт, ведь россияне значительно преобладали в живой силе. Но во время одного безупречного наступления украинские военные выгнали оккупантов сразу из 16 населенных пунктов.

Уцелевшие дома, медучреждения, школы в Архангельском можно пересчитать на пальцах. Люди, вернувшиеся в поселок забрать что-то уцелевшее, видят разбитые дома и не решаются заходить внутрь. Они боятся, что захватчики заминировали дом.

В деоккупированном селе местные наводят порядок, ищут награбленное и скот, который оккупанты пытались спрятать. Волонтеры привозят пищевые наборы и воду.

Из оккупированного Архангельского россияне не разрешали выезжать, единственный вариант — на лодках через реку. Местная жительница Ирина и ее отец с друзьями так вывозили людей. У женщины не было другого выхода, у ее сына одна почка, вторая начала отказывать, ему срочно нужен был диализ. Так что Ирина рискнула.

— У нас было место, поэтому переправляли других. Людей с ограниченными возможностями, пожилых людей, всех приходивших сажали в лодку. Переправляли в Заречное, а потом вывозили тракторами, машинами, как могли, — рассказывает Ирина.

Так смогли из разных сёл вывезти около 3000 человек. Когда оккупанты узнали о маршруте, начали наносить сильные удары. Вражеские осколки побили 11 лодок, но это не сломило местных. Люди верили, что украинские военные освободят населенный пункт, и дождались этого.

За одно удачное наступление ВСУ освободили более десятка населенных пунктов. Люди были счастливы, но истории из оккупации ужасают. Ранее мы рассказывали о Великой Александровке после освобождения.

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