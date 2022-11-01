Украина

Люди бежали от оккупантов на лодках и ждали ВСУ — история деоккупированного поселка Архангельское

Кристина Венгеляускайте 01 ноября 2022, 13:00
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Люди бежали от оккупантов на лодках и ждали ВСУ — история деоккупированного поселка Архангельское
0:05:07
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Відключення світла
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