Люди тікали від окупантів на човнах та чекали ЗСУ — історія деокупованого селища Архангельське

Російські військові свідомо випалювали село та вбивали місцевих. Про мародерства та щоденні знущання свідчать жителі нещодавно звільненого Архангельського.

За будь-якої можливості населення намагалося врятуватися, вивезти з-під окупації бодай дітей. Ротації ворога в селі були постійно, сім місяців селяни ледь виживали.

Архангельське — одне з 16 населених пунктів, які наші захисники звільнили на початку жовтня. Тоді лише за тиждень українським військовим вдалося посунути лінію фронту на півсотні кілометрів.

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Будинки селян окупанти буквально рівняли з землею ракетами та снарядами.

Там, де люди не проживали, окупанти ходили по домівках. Речі забирали, консервації, автівки, що тільки не забирали, — каже місцева мешканка Василина.

ЗСУ складно було звільнити населений пункт, адже росіяни значно переважали у живій силі. Але під час одного бездоганного наступу українські військові вигнали окупантів відразу з 16 населених пунктів.

Вцілілі будинки, медзаклади, школи в Архангельському можна перерахувати на пальцях. Люди, які повернулися додому забрати щось вціліле, бачать потрощені будинки й не наважуються заходити всередину. Вони бояться, що загарбники замінували будинок.

У деокупованому селі місцеві наводять лад, шукають награбоване та худобу, яку окупанти намагалися сховати. Волонтери привозять харчові набори та воду.

З окупованого Архангельського росіяни не дозволяли виїхати, єдиний варіант — на човнах через річку. Місцева жителька Ірина та її батько з друзями так вивозили людей. У жінки не було іншого виходу: у її сина одна нирка, друга почала відмовляти, йому терміново був потрібен діаліз. Тож Ірина ризикнула.

— У нас було місце, тому переправляли. Людей з обмеженими можливостями, літніх людей, усіх, хто приходив, садили до човна. Переправляли до Зарічного, а далі вивозили тракторами, машинами, як тільки могли, — розповідає Ірина.

Так змогли з різних сіл вивезти близько 3000 людей. Коли окупанти дізналися про маршрут, почали завдавати сильних ударів. Ворожі уламки понівечили 11 човнів, але це не зламало місцевих. Люди вірили, що українські військові звільнять населений пункт, і дочекалися цього.

За один вдалий наступ ЗСУ звільнили понад десяток населених пунктів. Люди були щасливі, але історії з окупації жахають. Раніше ми розповідали про Велику Олександрівку після звільнення.

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