Україна

Люди тікали від окупантів на човнах та чекали ЗСУ — історія деокупованого селища Архангельське

Христина Венгеляускайте 01 Листопада 2022, 13:00
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