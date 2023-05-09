Тысячам уникальных животных угрожают россияне! Что происходит с заповедником Аскания-Нова в Херсонской области

Огромный заповедник, не имеющий аналогов в Европе, продолжает свою жизнь даже под оккупацией. Аскания-Нова до полномасштабной агрессии России принимала до 140 тыс. туристов в год, но после 24 февраля 2022 работает в условиях войны.

Сейчас эта территория левобережной Херсонской области захвачена врагом, но сотрудники заповедника отказались выезжать и ухаживают за крайне ценной опытной зоной.

Аскания-Нова: что происходит с заповедником под оккупацией

24 февраля 2022 около 09:00 россияне уже устанавливают свой контроль над главной дорогой к поселку Чаплынка. С этого момента известный на весь мир заповедник Аскания-Нова оказывается под оккупацией.

Однако он не прекращает работу, ведь ответственность колоссальная — более 33 тыс. га земли, ставших домом для тысяч видов животных и растений, нужно обслуживать 24/7. Директор заповедника Виктор Шаповал, несмотря на угрозу жизни, работал на месте до сентября прошлого года.

Ситуация была неопределенной с самого начала. Государственные институты были фактически уничтожены. Надо было ориентироваться оперативно, мы это сделали, — рассказывает Виктор Шаповал.

Сотрудники смогли наладить работу так, чтобы обеспечивать содержание коллекций животных. Волонтеры находили возможность передавать помощь заповеднику во время оккупации.

Сейчас в Аскании самой большой проблемой являются пролеты авиации россиян. Это огромный стресс для животных. Фактов массовой гибели сейчас нет, — говорит директор заповедника.

В Аскании обитает более 800 разновидностей диких копытных. Заповедник приютил едва ли не самую большую популяцию лошадей Пржевальского и сайгака, более тысячи видов членистоногих, 18 видов млекопитающих.

В разное время года здесь пролетает почти 300 видов птиц, более сотни в заповеднике гнездится. С 1983 года Аскания-Нова получила статус биосферного заповедника ЮНЕСКО. Невероятному разнообразию животных теперь угрожают россияне.

Мы должны бить во все международные колокола, требовать контроля, проверки. Россияне могут выкрасть животных, как это было раньше, — говорит основатель фонда Родная страна Николай Томенко.

Что россияне делают с заповедником Аскания-Нова

До марта 2023 года российские оккупанты не обращали внимания на работу заповедника. В начале весны решили установить контроль — захватили административные здания, назначили собственное марионеточное руководство.

Фактически они украли заповедник, потому что перерегистрировали его на себя. Несмотря на опасность, почти 150 человек остаются на своих местах, потому что понимают, что от них зависит судьба Аскании.

Много информации о заповеднике не может быть обнародовано. Виктор Шаповал говорит, что катастрофической ситуации пока нет. В Министерстве защиты окружающей среды сообщают, что Аскания страдает от пожаров.

Российские оккупанты обустроили на территории заповедника собственный полигон. Часть заповедника заминировали и перекопали, чтобы сделать защитные сооружения. Всего под российской оккупацией находится более 800 тыс. га заповедных зон Украины.

Ущерб, нанесенный биоразнообразию, оценить трудно. Животные гибнут, и какое это число — неизвестно. В Министерстве отмечают, что все преступления российских оккупантов фиксируют. После деоккупации захватчики будут отвечать за каждое обиженное животное.

Ранее мы рассказывали об экологической катастрофе в Одесской области, которую породили россияне.

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